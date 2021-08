Unis par leur instrument. C'est l'hommage qu'a rendu ce mardi Ringo Starr à Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, dont a appris la disparition ce mardi à l'âge de 80 ans. Le batteur des Beatles a posté une photo le montrant avec son homologue, tenant tous les deux la même baguette.

« Que dieu bénisse Charlie Watts, tu vas nous manquer mec, amour et paix à ta famille », a écrit Ringo Starr en légende de la photo.

Paul McCartney, autre ancien Beatles, s'est dit « très triste » d'apprendre le décès du musicien. « Je t'ai toujours aimé Charlie », a-t-il lancé en présentant ses condoléances à la famille du batteur et aux Rolling Stones.

« Sans aucun doute, Charlie Watts était l'un des plus grands batteurs du monde, a confié Graham Nash au magazine américain Rolling Stones. Son secret - le même que celui de Ringo - est le battement de coeur. Charlie Watts était le battement de coeur des Rolling Stones. »

Pour Elton John, ce mardi est « une journée très triste ». « Charlie Watts était le plus élégant des hommes et d'excellent compagnie ». « Je suis choqué d'apprendre pour Charlie Watts », a lancé Brian Wilson, ancien des Beach Boys. « Charlie était un grand batteur. »

