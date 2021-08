Cette fois-ci c’est la bonne ! En tout cas, c’est ce que jure le manager de Kanye West, l’artiste n’ayant eu de cesse de repousser la sortie de son 10e album studio. Donda sortira donc le 27 août prochain, au lendemain d’une grande écoute organisée au Soldier Field Stadium de Chicago. « Après ça, il va finalement sortir l’album ? », s’est inquiété un fan sur Instagram. « Absolument ! », a répondu Bu Thiam en commentaire.

Par ailleurs, le listing de l’album est sur Apple Music, qui y a accolé cette date de sortie.

Kanye West achèvera-t-il son œuvre ?

Bien évidemment, personne ne serait particulièrement étonné de voir Kanye West retarder une énième fois la sortie de Donda. En effet, le rappeur aussi prolifique que lunatique s’était ravisé lors de la première écoute publique organisée au Mercedez-Benz Stadium d’Atlanta le mois dernier, préférant peaufiner son nouvel opus durant quelques jours, les jours s’étant finalement transformés en semaines. Une nouvelle avant-première a ensuite été organisée au même endroit le 6 août dernier. Ce second évènement, durant lequel le rappeur a annoncé de nouvelles collaborations avec Kid Cudi et The Weeknd, a alors rassemblé 5,4 millions de personnes pour sa retransmission par Apple Music.

La célébration du 27 août sera également retransmise par le service de streaming et il est à noter que Demna Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga, a été chargé de mettre en scène l’événement. Reste à savoir si Kanye West récompensera ensuite la patience de ses fans ou s’il aura pris goût au work in progress et aux happenings à la gloire de l’inachèvement perpétuel. Qui sait, peut-être assiste-t-on au début d’un nouveau standard artistique !