En 2022, le festival électro Tomorrowland fera son retour à l’Alpe d’Huez

Il avait été annulé en 2020 puis en 2021 en raison de la crise sanitaire. Mais les organisateurs du festival Tomorrowland ne baissent pas les bras. Ils annoncent ainsi que le Tomorrowland Winter, version hivernale du célèbre événement de musique électronique, fera son retour du 19 au 26 mars 2022 dans la station de l’Alpe d’Huez (Isère), à 1800 m d’altitude.

C’est bien là l’originalité de cette variante du festival belge : les DJ les plus réputés sont réunis pour jouer dans une ambiance de sports d’hiver puisque des sessions de ski et de snowboard sont également proposées. La scène la plus haute devrait être installée au sommet des pistes, à 3.300 m d’altitude ! La programmation n’est pas encore dévoilée mais les préréservations sont ouvertes.

In March 2022, Tomorrowland will transform Alpe d'Huez into a magical fairy tale once again. Prepare for a journey of a lifetime. Discover all info and packages: https://t.co/dfc5kN2FtW pic.twitter.com/pp2bnkny1o