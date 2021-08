Mauvaise nouvelle pour l’Army, la communauté de fans des BTS. La tournée de 39 dates du groupe coréen, prévue en 2020, avait été suspendue en raison de la pandémie de Covid-19. Elle est désormais complètement annulée.

« Nous avons travaillé dur pour reprendre les préparatifs du Map of the Soul Tour de BTS, sachant que tous les fans attendaient cette tournée avec impatience et enthousiasme. Mais à cause de circonstances mouvantes sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle, il est devenu compliqué de reprendre les prestations à la même échelle et dans la chronologie que nous avions envisagées », a écrit leur label Bighit Music dans un communiqué publié sur la plateforme Weverse – et relayé par plusieurs médias, dont le site Rolling Stones - avant d’annoncer explicitement l’annulation de la tournée.

De nouveaux concerts en vue

Le Map of the Soul Tour devait être lancé en avril 2020 à Séoul (Corée du Sud) et s’achever à Tokyo (Japon) en septembre de la même année, après être passé par plusieurs villes nord-américaines (Chicago, Atlanta, Toronto…) et européennes (Londres, Rotterdam, Barcelone…). Aucune date n’était prévue en France.

Bighit Music a conclu son message en laissant augurer de nouvelles annonces de concerts du groupe de K-pop : « Nous préparons un programme viable et un format de spectacle qui puisse combler vos attentes, nous vous en informerons dès que possible. »