Ce qu’il y a de bien lorsqu’on est un artiste de la stature d’Ed Sheeran, c’est qu’on peut à peu près tout se permettre avec l’assurance de ne jamais se planter. Après quasiment deux ans d’absence, le chanteur qui est revenu sur les chapeaux de roues avec Bad Habits planche désormais sur un projet des plus curieux : une collaboration avec Cradle of Filth !

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais le groupe britannique fondé en 1991 occupe une place de choix dans le paysage de la musique metal, et plus particulièrement dans le registre du black metal.

Un peu sombre et bruyant pour copiner avec ce bon vieux Ed Sheeran nous direz-vous. Et pourtant, l’interprète de Perfect est un fan absolu !

Plus proches qu’on ne le croit

« J’ai échangé des e-mails avec lui. Il m’a même contacté. J’ai été invité chez lui. Il a dit qu’il pouvait descendre chez moi, mais je lui ai fait remarquer que je ne possède pas mon propre bar ou village, et que ce serait mieux si j’y allais. Il a dit qu’il ferait n’importe quoi. Littéralement. Il a dit qu’il était un grand fan. Il a l’air d’être un gars vraiment très sympa en fait » a confié Dani Filth, le leader du groupe, à Kerrang! Radio.

Reste à savoir à quoi pourrait ressembler une collaboration entre Ed Sheeran et Craddle of Filth. De son côté, Dani Filth n’est encore sûr de rien, hormis peut-être de la réaction de ses fans.

« Je pense qu’une collaboration avec Ed Sheeran serait très amusante. Je pense que ce serait génial si on le faisait pour une œuvre de charité parce qu’au moins cela apporterait un peu de crédibilité. Parce qu’évidemment, pour son public, ils vont se dire, “Oh mon Dieu, il est avec ce type bizarre et comique”, et pour mon public, ce serait du genre, “Oh ! mon Dieu, c’est un peu bizarre, non ?” Mais je pense que ce genre de chose, de nos jours, fonctionne », a-t-il ajouté.

Et au final, Ed Sheeran et Dani Filth sont bien plus proches qu’on ne le pense. Non contents de rendre la même gloire à Satan, les deux artistes fréquentent la même église, celle où l’on sert des pintes de bière !