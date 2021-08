Qu’est-ce qui est multicolore et fait « plop plop plop » ? Si vous avez arpenté les marchés de vacances ou si vous avez gravité dans la sphère d’un ou de plusieurs enfants ces derniers temps, vous possédez probablement la réponse : le Pop it. Le principe ? Une plaque de caoutchouc aux formes diverses (cœur, étoile, couronne…), dotée de petites boules que l’on éclate à l’infini. Soit l’équivalent moderne du traditionnel « papier bulle » qui a permis à de nombreux adultes de passer leurs nerfs ces 50 dernières années (et on ne le remerciera jamais assez).

Depuis plusieurs semaines, ce petit jouet déstressant rencontre un véritable carton auprès des petits (et même des grands), au point de presque faire de l’ombre au phénomène Pokemon Go. Certains parents y ont vu très vite de gros avantages (canaliser leurs adorables petits démons et/ou les occuper avec une météo en berne), d’autres au contraire n’y ont pas cédé, au risque de se voir reprocher à jamais une enfance sacrifiée. Et vous, avez-vous pu résister à la tentation ?

En avez-vous offert un à vos enfants ou à vos proches ? Avez-vous vous-même été séduit par ce petit jeu déstressant ? Quel plaisir en tirez-vous ? Au contraire, comptez-vous parmi les rares que le Pop it n’a pas séduit cet été ? Et pensez-vous pouvoir tenir encore longtemps ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.