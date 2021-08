C’est ce que l’on appelle une (petite) mise en bouche. Ce vendredi, Netflix a dévoilé un nouveau teaser de la saison 4 de Stranger Things. Cela fait plus de deux ans que les fans attendent une communication de la part du géant américain sur la suite des aventures des gamins de Hawkins puisque la troisième saison a été mise en ligne le 4 juillet 2019. Et il faudra encore prendre son mal en patience : la plateforme de streaming a annoncé que les nouveaux épisodes n’arriveront pas avant 2022.

Stranger Things returns in 2022! See you in the upside down pic.twitter.com/9scVCGzekF — Netflix (@netflix) August 6, 2021

Dans cette courte vidéo de 30 secondes, les fidèles de la fiction américaine auront remarqué qu’une bonne partie des images datent des trois premières saisons et ne peuvent se contenter que de quelques nouveaux plans. Elle nous offre tout de même un aperçu de ce qui attend les héros de la série, à commencer par le nouveau monstre et le personnage d’Eleven en mauvaise posture, retenue par des hommes qui n’ont pas l’air très commodes. Hopper, quant à lui, est bel et bien de retour, un lance-flammes à la main.

« La plus grande et la plus effrayante des saisons »

A propos de ce qui attend les personnages dans cette nouvelle saison, les créateurs de la série Matt et Ross Duffer avaient dévoilé quelques indices dans un communiqué il y a plusieurs mois. « [Hopper] est emprisonné loin de chez lui dans les terres désolées et enneigées de Kamchatka, où il fera face à des dangers à la fois humains… et autres. Pendant ce temps, aux Etats-Unis, une nouvelle terreur commence à faire surface, quelque chose d’enfoui depuis longtemps, quelque chose qui connecte tout. »

Voilà qui laisse peu d’indices mais qui suffit à créer l’excitation chez les millions de fans de Stranger Things. « La saison 4 s’annonce comme la plus grande et la plus effrayante des saisons », assurent ses créateurs. Rendez-vous en 2022 pour en juger.