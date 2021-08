Kanye West ne fait décidément pas les choses à moitié. Depuis plusieurs heures, Apple Music diffuse un live complètement barré dans lequel on observe le rappeur, enfermé dans une chambre du Mercedes-Benz stadium à Atlanta. Accompagné de son équipe, il y finalise en direct son album Donda, dont la sortie est prévue vendredi (si tout va bien). Mais ce n’est pas tout.

L’événement semble rediffusé aux quatre coins de la planète, suivant des coordonnées GPS indiquées sur le site Internet dédié au rappeur. En France elles indiquent deux lieux en particulier : la Bourse de Paris dans le 2e arrondissement et une ville en région parisienne.

Un live au cœur de Paris, mais sans le son

A Paris, un écran géant est bel et bien installé sur le parvis de la Bourse depuis mercredi soir, devant les colonnes du bâtiment. Comme sur le live d’Apple Music, il y diffuse la captation de la chambre de Kanye West avec une caméra fixe, sans son, impossible donc de découvrir les nouveaux titres avant la sortie de l’album. Situé juste en haut de l’image, apparaît un décompte (visible aussi sur Internet), qui devrait arriver à son terme aux alentours de minuit à Atlanta, six heures du matin en France. Suivi par la diffusion d’un concert ? Peu probable.

Certains médias avançaient ce jeudi qu’une session d’écoute publique était prévue à 3h30 heure française, dans la nuit de jeudi à vendredi, se référant aux informations indiquées avec les coordonnées GPS sur le site : « Public Live Streaming Events 8.4.2021 9 : 30pm (EDT) ». Une date et un horaire qui pourraient plutôt correspondre au début du live Apple. Contactée par Interlude, la production de l’événement à Paris a par ailleurs indiqué « qu’il était impossible de diffuser un tel événement à 3 heures du matin dans Paris ». De plus, sur place on nous indique que seules des images muettes seront diffusées, aucune diffusion sonore n’est prévue.

« C’est un fake ! »

Et en région parisienne ? Les coordonnées renvoient à un studio de cinéma situé dans la commune d’Auvers-Saint-Georges dans l’Essonne. Contacté par 20 Minutes, le studio affirme qu’aucun événement lié à la sortie de cet album n’est prévu. Même son de cloche du côté de la mairie. « C’est un fake ! », nous explique-t-on. Craignant l’ampleur que pourrait prendre la rumeur, la mairie préparait en milieu d’après-midi ce jeudi un arrêté de circulation, de peur de voir un nombre considérable de fans de Kanye West débarquer pour cet événement fictif.

Le mieux est peut-être encore d’attendre vendredi et d’écouter tranquillement ce nouvel album chez soi, si le rappeur le permet.