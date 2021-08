Une série télé pour tous les dominer. Le Seigneur des Anneaux, le blockbuster adapté de l'univers de J.R.R. Tolkien, sera diffusé dans le monde entier à partir du 2 septembre 2022, a annoncé lundi Amazon, qui espère ainsi rivaliser avec Game of Thrones.

Amazon, qui avait acquis en 2017 les droits télévisés de cette oeuvre culte, pour une somme estimée à 250 millions de dollars, a précisé dans un communiqué que le «tournage de la première saison (s'était) achevé aujourd'hui (lundi) en Nouvelle-Zélande».

Des milliers d'années avant Bilbo

Située dans la Terre du Milieu et reprenant certains personnages emblématiques de la saga, la série démarre par des aventures inédites se déroulant lors du second âge, «dans une période de paix relative, des milliers d'années avant les événements des livres Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien», a ajouté Amazon Studios. Mais l'image avec une personnage vêtu de blanc devant une splendide structure elfique entretient le doute: de nombreux internautes sont persuadés qu'il s'agit de la ville de Tirion, lors du Premier âge, pour lequel Amazon n'a en théorie par les droits. Il n'est cependant pas exclu qu'il s'agisse d'un prologue.

Les épisodes de la première saison seront diffusés semaine après semaine, a précisé le groupe, qui a diffusé une première image de la série lundi sur les réseaux sociaux. Au casting figurent notamment Cynthia Addai-Robinson, connue pour son rôle dans la série Spartacus, et Robert Amarayo, qui a joué dans Game of Thrones, devenue en huit saisons un monument du genre fantasy. L'actrice galloise d'origine suédoise Morfydd_Clark interprêtera une jeune Galadriel,

Le gros pari d'Amazon

Avec cette adaptation en plusieurs saisons du phénomène littéraire de Tolkien, déjà repris avec succès au cinéma dans les années 2000, Amazon espère marquer des points dans la bataille sans pitié que livre sa plateforme de diffusion Prime Video, face à Netflix et Disney notamment.

Le géant américain fondé par Jeff Bezos a acquis fin mai, pour 8,45 milliards de dollars, le studio hollywoodien quasi centenaire Metro-Goldwyn-Mayer, ce qui lui a permis d'ajouter à son répertoire de grands classiques comme James Bond, Rocky ou le Silence des Agneaux.