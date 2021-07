Des millions de ventes à travers le monde, plus de 64 milliards de streams pour Bad Guy, un premier album multirécompensé (dont cinq Grammys en 2020), un documentaire sur Apple TV… Depuis la sortie de son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? en 2019, Billie Eilish, icône de la génération Z, est devenue un véritable phénomène mondial. A tout juste 19 ans.

Et forcément, les fans de la chanteuse attendaient avec impatience la suite. C’est désormais chose faite ce vendredi, avec la sortie des 16 titres de son nouvel album Happier Than Ever, « plus heureuse que jamais » en français. Un titre un poil ironique (en phase avec la photo de la pochette de l'album), pour une Billie Eilish qui semble toutefois beaucoup plus en paix avec elle-même.

« La vie peut être belle aussi »

« Ce titre exprime surtout le sentiment, nouveau pour moi, que l’on peut atteindre un jour le bonheur, a récemment expliqué la chanteuse à Télérama. Il s’agit d’un chemin à emprunter, difficile pour tous, sur lequel on peut se perdre à tout moment. Sur la pochette, en apparence lumineuse, je pleure. Vu ce que je raconte, le titre pourrait aussi être sarcastique. Mais j’arrive enfin, après des années d’angoisses, après des années à broyer du noir, à lutter contre mes complexes, à percevoir que la vie peut être belle aussi. »

Les conséquences de la célébrité, son mal-être adolescent et ses blessures, ses difficultés à s’accepter physiquement… Autant de thèmes qu’aborde Billie Eilish avec recul et maturité. Un album très introspectif qu’elle qualifie elle-même de « thérapeutique », cocomposé et coproduit avec son frère Finneas O’Connell, son fidèle acolyte. Musicalement, elle y mêle bossa-nova, electro et ballade pop, et toujours cette voix si identifiable qui a fait son succès, à la fois traînante et mélancolique.