Qu’il est difficile de tirer un trait sur dix ans d’histoire. Arrivé en 2011 sur RMC, Mohamed Bouhafsi a fait ses adieux à la station de radio ce vendredi. À la rentrée, le journaliste officiera dans le service public, d’abord sur France 5 où il sera chroniqueur pour C à Vous puis sur France 2 où il interviendra dans 20h22, la nouvelle émission politique de la chaîne.

Dans un long message posté sur Twitter au début du mois de juillet, Mohamed Bouhafsi expliquait son choix et remerciait ses camarades de jeu. Trois semaines plus tard, les adieux du journaliste aux auditeurs et auditrices se sont faits dans l’émotion. « J’ai passé 3.655 jours formidables sur RMC. C’est la plus belle des maisons. C’est une maison incroyable qui m’a donné beaucoup de choses », a-t-il commencé son discours en sanglotant.

Une ode à l’amour du public

« Je suis rentré en tant qu’auditeur ici. Je suis rentré en tant qu’enfant et qu’adolescent, et je repars en tant qu’homme, a continué le journaliste. Je dis encore merci – et c’est la chose la plus importante – aux auditeurs, parce qu’ils ont toujours été extrêmement bienveillants avec moi. Les messages que je reçois depuis quelques jours, depuis que j’ai fait ce choix-là, sont fantastiques. C’est très dur pour moi de l’expliquer mais j’ai travaillé, j’ai vécu pour les auditeurs parce que c’est la chose la plus importante. Et leur amour a été pour moi quelque chose de très important. »

Durant cette émission pleine de surprises, Mohamed Bouhafsi a reçu un florilège de messages de ses amis et a également reçu la visite de sa maman en plateau. Un moment qui a (à nouveau) tiré les larmes de la nouvelle recrue de France Télévisions et des autres intervenants en studio.