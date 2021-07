L’équipage du Chapeau de paille bientôt prêt à intégrer Emmanuel Macron dans ses rangs ? En visite au Japon pour assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, le président de la République a reçu un cadeau de la part de Eiichirō Oda, le mangaka à l’origine du succès planétaire One Piece, à savoir un dessin mettant en scène les personnages principaux du manga.

« Passionnés de One Piece, je partage avec vous ce dessin original offert par son auteur », a tweeté Emmanuel Macron ce vendredi soir dans une publication qui a beaucoup fait réagir les internautes. 260 jours avant le premier tour de l’élection présidentielle, certains et certaines y voient une tentative de séduction des plus jeunes qui s’étaient en partie rués sur les mangas après la mise en place du Pass Culture.

Passionnés de One Piece, je partage avec vous ce dessin original offert par son auteur. Merci ありがとうございます @Eiichiro_Staff ! pic.twitter.com/0n5sAaky7j — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2021

« Pour M. le Président de la République, Emmanuel Macron, et vous toutes et tous, fans de One Piece en France », peut-on lire en dédicace en bas du dessin signé de la main de Eiichirō Oda.

Une rencontre avec Hiro Mashima, Katsuhiro Otomo et Hidetaka Miyazaki

Dans une autre vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Emmanuel Macron s’est dit « heureux de partager un moment » avec Hiro Mashima et Katsuhiro Otomo, respectivement les auteurs de Fairy Tail et Akira ainsi qu’avec Hidetaka Miyazaki, créateur de la saga de jeux vidéo Dark Souls. « Les lecteurs français sont de plus en plus nombreux, et notamment les jeunes », explique le président de la République à ses interlocuteurs pendant cette rencontre.