Jean-Yves Lafesse, comédien et humoriste, est décédé

Il n’y aura plus de fête chez Ginette et Germaine Ledoux ne courra plus après les passants. De son vrai nom Jean-Yves Lambert, l’humoriste Jean-Yves Lafesse est décédé à l’âge de 64 ans. Sa famille l’a annoncé ce vendredi à l’AFP. Ses imitations de vieilles dames, ses caméras cachées, ses canulars téléphoniques… Jean-Yves Lafesse a laissé son empreinte grâce à ses impostures partagées sur les ondes de la radio ou en télévision.

Né à Pontivy dans le Morbihan en 1957, ce précurseur des gags par caméra cachée et des canulars téléphoniques souffrait de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a un an, a-t-on indiqué de même source. « Son état s'était brutalement dégradé dans les dernières 24 heures », a précisé un proche de l'humoriste en ajoutant qu'il s'était engagé dans une association réunissant des personnes atteintes de cette maladie neurodégénérative.

Un début de carrière dans les années 80

L'artiste avait débuté à la radio dans les années 1980, au moment de l'éclosion des radios libres. Repéré par les télévisions publiques comme privées, sa carrière était lancée quelques années plus tard. Parallèlement à la télévision et à ses spectacles, il prête ses talents de comédien à plusieurs réalisateurs, comme à Pascal Chaumeil dans L'Arnacoeur (2010) ou à Mélanie Auffret dans Roxane, sorti en 2019.

Le confinement semblait avoir encore renforcé sa popularité. Interrogé en mai 2020 par France 3 Bretagne, il déclarait : « J'ai joué mon rôle [depuis le début du confinement]. Celui de déconneur professionnel. J'ai mis régulièrement en ligne des petites vidéos humoristiques sur ma page Facebook. Je suis passé de 180.000 à 300.000 abonnés durant le confinement. La preuve que le rire reste indispensable en toutes circonstances.

Jean-Yves Lafesse était revenu vivre en Bretagne, à Vannes, il y a deux ans. « J'ai passé 43 ans à Paris mais la Bretagne me manquait. Ma relation avec la région est naturelle et très forte », avait-il dit.