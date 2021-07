Kanye West est-il sur le point de sortir un nouvel album surprise ? C’est la rumeur qui enfle depuis quelques jours dans le milieu du rap. Au cours du week-end, des images ont filtré, d’une foule qui patiente avant d’aller à une « listening party » pour le prochain disque de l’artiste, qui devrait donc être le très attendu Donda, promis l’année dernière.

Semblant confirmer la nouvelle, le label de l’artiste, Def Jam, a tweeté ce lundi les mots « YZY SZN », pour « Yeezy Season », Yeezy étant le surnom de Kanye West. Si Def Jam confirme qu’on est entré dans la « Saison de Yeezy », c’est que la sortie de l’album est imminente, estiment les fans de la star.

Kanye West, de son côté, très discret sur les réseaux sociaux depuis quelques mois et encore plus depuis son divorce avec Kim Kardashian, n’a évidemment rien confirmé, mais certains experts estiment que ce nouvel opus pourrait débarquer dès cette semaine.

Album de l’année

D’autant que, dans la nuit de dimanche à lundi, le rappeur a fait écouter plusieurs nouveaux titres à des personnalités telles que le joueur de basket Kevin Durant et l’influenceur Justin Laboy, entre autres. Si Kanye West a fait écouter cet album en avant-première à certains proches, à quoi peut-on s’attendre ?

D’après Justin Laboy, tout simplement… à « l’album de l’année » ! « La production est à des années-lumière de son époque, et les paroles sonnent comme s’il était fauché et affamé, et qu’il essaie de se faire signer à nouveau. Tous les artistes qui prévoient de sortir un album bientôt devraient simplement le repousser », a posté la star des réseaux sociaux sur Twitter.

Pusha T, collaborateur fréquent de Kanye West, a quant à lui dévoilé sur Instagram la tenue d’une autre écoute de l’album, annoncée ce jeudi à l’Atlanta Stadium.