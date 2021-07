Il y en a pour qui La Bamba est le tube de Los Lobos et d’autres qui s’en souviennent comme l’hymne de la Star Academy 3. Mais verra-t-on bientôt éclore une nouvelle génération, celle qui pense immédiatement au dernier titre de Patrick Sébastien lorsqu’elle entend les premières notes de la chanson ? C’est peut-être ce qu’espère l’animateur télé avec Bamba Bamboche, dont le clip vient d’être dévoilé sur sa chaîne YouTube.

« Monsieur le préfet a dit “la bamboche, c’est terminé” », annonce Patrick Sébastien en début de vidéo avec un air grave. Si jamais vous n’aviez pas Internet ces dix derniers mois, il fait évidemment référence aux mots de Pierre Pouëssel, préfet de la région Centre-Val-de-Loire, lors d’une interview sur le plateau de France 3.

Quand « por ti seré » devient « pour se serrer »

Mais vous le connaissez, s’il y a bien une chose que Patrick Sébastien aime, ce sont les cotillons, les chapeaux pointus et les stroboscopes. La bamboche, quoi ! « Il était temps qu’on aille faire la fête. Qu’on aille faire la fête, apportez des canettes, on arrive, on arrive. On arrive, on arrive pour se serrer, pour se serrer, pour se serrer », chante-t-il sur l’air de La Bamba.

Cet hymne festif, qui réunit tous les ingrédients pour cartonner cet été, signe le retour musical de Patrick Sébastien. Son précédent titre, Ça durera, dévoilé en décembre dernier, avait dépassé le million de vues sur YouTube. Outre cette actualité chantante et dansante, l’ex-animateur du service public vient de sortir « Jeux vous aime », un magazine de mots fléchés.