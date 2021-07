Il faudra donc attendre deux ans, presque jour pour jour, pour revoir Geralt de Riv. The Witcher avait débarqué sur Netflix le 20 décembre 2019 et s’était rapidement classée comme la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme ( selon une méthode de calculs discutable). Fera-t-elle mieux pour sa deuxième saison ? Réponse à la fin de l’année puisque le géant du streaming vient de communiquer la date de sortie. Si vous voulez revoir Henry Cavill dans le rôle du sorceleur solitaire, il faudra patienter jusqu’au 17 décembre 2021.

En plus de la date de sortie, Netflix a dévoilé la bande-annonce de cette saison 2. On y voit évidemment le héros dont la vie ne semble pas de tout repos mais les premières images en disent aussi beaucoup sur Ciri. La princesse est emmenée à Kaer Morhen, la forteresse des Sorceleurs, et devra y trouver sa place.

« Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, Geralt de Riv doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle », révélait le synopsis il y a plusieurs semaines.

Un tournage compliqué

Les équipes de The Witcher sont donc parvenues à mettre en boîte les huit épisodes même si la tâche n’a pas été de tout repos. En raison de la crise sanitaire, le tournage a été interrompu à plusieurs reprises. Kristofer Hivju, acteur de Game of Thrones et nouvel arrivant de cette deuxième saison, avait notamment été testé positif en mars 2020, forçant la production à éteindre ses caméras.

Après avoir repris, le tournage avait de nouveau été stoppé en novembre dernier après la détection de plusieurs cas de Covid-19 parmi les membres de l’équipe. Enfin, quelques semaines seulement après son retour en plateau, Henry Cavill s’était blessé à la jambe et avait été mis au repos quelque temps. Les prises de vues avaient toutefois pu se poursuivre sans la star de la série.