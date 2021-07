Il fallait être pile à l’heure pour avoir une chance de décrocher un billet pour l'édition 2022 du Hellfest. Les pass quatre jours, qui avaient été mis en vente mercredi à 13h, se sont écoulés en une heure environ. Même engouement pour les pass à la journée, proposés à partir de 13 heures ce jeudi. Deux heures plus tard, il n’y en avait déjà plus un seul. Les annulations des deux dernières éditions en raison de la situation sanitaire n’ont pas refroidi les fans.

💥 HELLFEST 2022 / SOLD OUT ! 💥



Thank you all ! See you in Hell in 2022. #hellfest pic.twitter.com/imlOgIa27r