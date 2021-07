«Les super-héros, c’est pas dans la culture française. » Combien de fois cette phrase a pu être prononcée, avec ses variantes sur le cinéma de genre et la science-fiction. Or, cela ne peut pas être plus faux. Les super-héros français ne se limitent pas à Superdupont, comme le prouve la sortie du film Comment je suis devenu super-héros vendredi sur Netflix.

Spécialiste des super-héros et des comics, Xavier Fournier ne dira pas le contraire, il en a trouvé pas moins de 300 pour les besoins de ses livres Super-héros, une histoire française et Super-héros français, une anthologie chez Huginn Muninn. C’est d’ailleurs dans le magazine Comic Box dont il était rédacteur en chef que le réalisateur Douglas Attal a découvert le roman Comment je suis devenu super-héros de Gérald Bronner et a décidé de l’adapter. Pour 20 Minutes, Xavier Fournier revient sur 5 super-héros et super-héroïnes français iconiques

L’Amazone masquée, une vraie super-héroïne au XIXe siècle

« Il y a un truc effarant, commence Xavier Fournier comme s’il n’y croyait pas lui-même. Ce n’est ni une BD, ni un roman, mais en 1867, Paris a vu une femme masquée parcourir la ville à cheval. Des témoins la décrivent même armés de sabres. Le Figaro et d’autres journaux de l’époque lui ont couru après pendant un an et demi, pour savoir qui se cachait derrière l'Amazone masquée. Un phénomène médiatique à la Jack l’éventreur. » A la même époque, enfin 20 ans plus tôt, Alexandre Dumas commençait la publication du feuilleton Le Comte de Monte-Cristo, « le grand-père de tous les super-héros », selon le spécialiste. En effet, le roman s’est exporté aux Etats-Unis et avec lui la notion d’identité secrète, indissociable des super-héros et super-héroïnes.

L’Oiselle, une super-héroïne de roman en 1909