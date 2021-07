Dans un monde sans Covid, cet été, les rues de Paris seraient encombrées de touristes ayant eu un coup de cœur pour notre capitale en visionnant la première saison de Emily in Paris ou la saison 3 de La fabuleuse Mrs Maisel. Mais voilà, le tourisme hors de ses frontières est encore compliqué cette année. La France sera donc une terre d’accueil pour les touristes… français. Et au moment de choisir son lieu de vacances, on peut la jouer « valeurs sûres », ou bien se risquer à de nouvelles destinations.

Et quoi de mieux qu’une bonne série aux décors naturels enjôleurs pour se mettre en appétit ? Le Nord de la France a, avec Capitaine Marleau, une ambassadrice à la hauteur de ses paysages. De même, le succès au long cours des soaps tels que Plus belle la vie ou Demain nous appartient ont permis à de nombreux téléspectateurs de découvrir les ports de Marseille et Sète.

Il y a aussi la série policière d’anthologie Meurtre à…, sur France 3, qui permet, au détour de la découverte d’un cadavre, de révéler des régions de France.

Avez-vous déjà eu un coup de cœur pour des paysages au détour d’une série policière de France 3 ? Avez-vous déjà pris des billets de train pour Marseille, sur un coup de tête, après un épisode de Plus belle la vie ? Cherchez-vous frénétiquement des hôtels pas chers après avoir découvert le charme fou d’un centre-ville de province dans une série historique de TF1 ?

Racontez-nous tout ça. Vos témoignages serviront à l’écriture d’un futur article.