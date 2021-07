Un écran Oled mais pas de 4K pour la nouvelle Nintendo Switch

Ceux qui attendaient une Switch Pro ou une « Super » Nintendo Switch seront déçus. Alors que les rumeurs se multipliaient, le constructeur japonais a officialisé l’arrivée d’une version améliorée de sa console pour le 8 octobre. Mais il faudra se contenter d’un écran Oled, d’une capacité de stockage doublée à 64 Go et d’un port Ethernet sur la base. Plutôt maigre pour un prix américain annoncé à 349 dollars, soit 50 dollars de plus que la Switch actuelle.

Nintendo a confirmé au site The Verge que la puce graphique était identique à celle de son aînée, tout comme la quantité de mémoire vive (RAM). L’écran adopte donc la technologie Oled, pour des couleurs et des contrastes améliorés en version portable. Nintendo rogne sur les bords pour passer à 7 pouces et a revu le kickstand (béquille) et l’audio de sa console. Et c’est tout : les manettes Joy-Con restent identiques et seront compatibles avec les deux modèles, et l’autonomie n’a pas changé.

Contrairement à Sony et Microsoft, Nintendo n’a donc pas choisi de miser sur une génération 1.5 de sa console, quatre ans après son lancement. Ce n’est pas forcément illogique alors que la Switch s’est vendue comme des petits pains pendant la pandémie, dépassant les 80 millions d’exemplaires écoulés. Dans un contexte de chaîne de production perturbée, elle continue de battre la PS5 et la Xbox series X dans les charts. Bref, que ce soit à cause de la pénurie de composants ou simplement par choix, Nintendo a décidé de ne pas changer une recette gagnante.