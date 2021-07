Discothèques fermées, festivals annulés… Les derniers mois ont été rudes, pour la scène electro. Mais cet été devrait être celui de la renaissance. 20 Minutes a sélectionné quatre événements, autour de Montpellier (Hérault), pour assouvir votre soif de musiques électroniques. A noter, pour certains, un pass sanitaire est nécessaire : une vaccination complète, un certificat d’immunité ou un test négatif.

La halle Tropisme

Cet été, la halle Tropisme, véritable havre de culture montpelliérain, propose de nombreuses soirées musicales avec des DJ. Les prochains jours seront d’ailleurs particulièrement chargés : dans le cadre du festival United States of Africa, la webradio Pinata proposera ce mercredi (19 heures) un set autour de l’Egypte, entre musiques traditionnelles et électroniques, et le musicien, DJ et collectionneur de disques Mansamat assurera un set aux sonorités africaines jeudi (19 heures).

Kabylie Minogue se produit à la halle Tropisme, le 11 juillet. - Elena GROUD

Samedi (18 heures), Guedra Guedra et Aziz Konkrite seront aux manettes d’une soirée Casablanca Sound System. Dimanche (de 16 heures à 1 heure du matin), cap, toujours, sur la Méditerranée, avec les artistes Kabylie Minogue et Az Iz aux platines. A noter aussi, les 14 et 28 juillet (18 heures), la halle Tropisme accueillera d’autres invités sélectionnés par la radio Pinata, Egregore Collective et Hotel Radio Paris.

Gratuit. Pas de pass sanitaire.

Martin Solveig

Lunel frappe fort, cet été. Le célèbre DJ français Martin Solveig fera l’ouverture de la Pescalune, le 13 juillet (22 heures), devant près de 6.000 spectateurs, le 13 juillet (22 heures). Ce sera l’une de ses premières dates en France depuis la reprise des concerts. Le set aura lieu dans les arènes flambant neuves de la ville. A noter, les amoureux d’electro ont aussi rendez-vous le 12 septembre : le Lunel Ose Festival accueillera une soirée Panorama, dans un format plus intimiste, sur la terrasse des arènes (11 heures 30), avec plusieurs DJ, qui n’ont pas encore été dévoilés.

15,50 euros pour Martin Solveig et 15 euros pour la soirée Panorama. Pass sanitaire nécessaire pour le concert de Martin Solveig.

Martin Solveig au NRJ Music Tour (Archives) - David Betzinger/NRJ/SIPA

Family Piknik

Le festival de musiques électroniques montpelliérain Family Piknik fête ses 10 ans, cet été. Les fêtards ont rendez-vous les 7 et 8 août (de 11 heures à 1 heure du matin) au domaine de Grammont, pour près de 30 heures de son techno, house, deep ou progressive en plein air. Aux platines, notamment, le premier jour, les Ukrainiens Artbat, « le nouveau duo montant de la scène underground, qui n’a beaucoup joué en France », se réjouit Ludovic Rambaud, organisateur du Family Piknik. Et le lendemain, le Suédois Adam Beyer, qui n’est jamais venu à Family Piknik et la Belge Charlotte de Witte, « la DJ féminine la plus connue des amateurs de techno, une véritable icône ».

Et comme depuis sa création, le festival est « kid friendly » : des espaces d’animations pour les enfants seront à la disposition pour ceux qui viennent en famille. Et si un mois d’attente, c’est trop pour vous, sachez qu’en guise d’apéritif, un concert live est organisé le 18 juillet (de 11 heures à 1 heure du matin), au même endroit, avec notamment Worakls, Mathame, et le multi-instrumentiste aux millions d’auditeurs Monolink.

De 25 à 30 euros pour le 18 juillet, 40 à 50 euros (ou 60 à 70 euros les deux jours) pour les 7 et 8 août. Pass sanitaire nécessaire. Des tests seront aussi proposés sur place.

Tohu Bohu, en 2018 - Marc Ginot

Tohu Bohu

Tohu Bohu, le rendez-vous electro ultra-prisé de l’été, organisé par le festival Radio France, est de retour les 26, 27 et 28 juillet (21 heures). La configuration change : pas de dance floor sur la place de l’hôtel de ville, Tohu Bohu se vivra assis, sur les gradins de l’amphithéâtre d’O, au domaine d’O. « Mais on n’empêchera personne de se lever de son siège », confie Jean-Pierre Rousseau, le directeur du festival. A l’affiche, Fabrizio Rat, Etienne Jaumet, James S. Taylor et Ced' O’Coriolis le premier soir, Garfld et Mezerg le deuxième et Myd Live Band, Tom Manzarek et Og Maxwell le troisième.

De 10 à 20 euros, pour l’achat d’un pass qui permet d’accéder à plus de 60 concerts du festival Radio France, dont ceux de Tohu Bohu. Pas de pass sanitaire.