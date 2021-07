Après leurs rachats par Disney, les héros Marvel et Lucasfilm (en fait Star Wars), ont fait leur entrée au parc Disneyland Paris, comme les personnages Pixar avant eux. Mais si Star Wars a déjà le droit à plusieurs attractions (Star Tours et Hyperpace Mountain), l’univers Marvel reste à la marge, passé l’événement La Saison des Super Héros Marvel en 2020. Il y a les points selfie avec vos super-héros et super-héroïnes préférées, Black Widow et Captain Marvel en tête, d’énormes statues aux quatre coins du parc, une présence dans les boutiques et les restaurants, et… c’est tout ? C’était tout. Après sa réouverture le 17 juin dernier, Disneyland Paris a inauguré le Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, le premier hôtel au monde dédié à l’art Marvel. Une attraction à lui tout seul.

La stratégie est de thématiser les hôtels

L’Hôtel New York existait déjà, mais, vieillissant, il a fermé pour plusieurs années et une totale rénovation. « Il a été désossé jusqu’au béton, raconte Sylvie Massara, directrice artistique de Walt Disney Imagineering Paris. Chaque hôtel du parc est rattaché à un espace des Etats-Unis, et on a voulu intégrer une touche Disney. Marvel était une évidence pour l’hôtel New York, c’est là d’où viennent les super-héros mais aussi les artistes qui ont fait leur renommée. » La stratégie est de thématiser les hôtels, à l’instar du Disneyland Hotel qui revêtira de nouveaux habits de noblesse sur le thème « royal ».

Plus une galerie d'art que le QG des Avengers

Mais l’Hôtel New York n’est pas le QG des Avengers et du MCU. « A part les armures d’Iron Man dans le lobby, ce ne sont pas les films qui sont mis en avant, précise Sylvie Massara, mais bien les comics, les artistes, comme dans une galerie d’art, d’où son nom complet : Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Il a fallu trouver l’équilibre entre l’élégance et la verticalité d’un hôtel purement new-yorkais, dans l’esprit de l’Empire State Building, et la touche Marvel. Ce sont des gravures dans les colonnes du lobby, des planches de comics rétroéclairées, un Skyline Bar inspiré par le penthouse de Tony Stark… »

Le lobby du New York Hotel à Disneyland Paris accueille de grandes planches de comics rétro-éclairées - 2021 Marvel 2021 Disney Enterprises Inc.

Et plus de 350 oeuvres accrochées dans les chambres et les couloirs, de tous les genres (couvertures, story-boards, pop art, hyperréalisme, collage…), par une centaine d’artistes et avec une cinquantaine de pièces exclusives et inédites. Dont, par exemple, un Thor puissant par Olivier Coipel, le plus frenchy des dessinateurs Marvel.

Une zone 100% Marvel en 2022 ?

Un espace est également consacré à Jack Kirby, l’autre roi des comics avec Stan Lee, et co-créateur de Captain America, Hulk, Thor, les X-Men ou les Avengers. Une exposition permanente revient sur une vingtaine de ses couvertures légendaires, tandis que le reste de cette Jack Kirby Legacy Gallery abritera des expos temporaires, avec en ce moment les concept arts du futur Avengers Campus. Car, oui, sur le modèle de son équivalent californien, Disneyland Park ouvrira a priori en 2022 une zone dédiée à Marvel avec plusieurs attractions : un roller coaster Iron Man, l’attraction interactive Web Slingers : A Spider-Man Adventure, une mission de sauvetage des Gardiens de la Galaxie, sans oublier différents spectacles et des super-héros au milieu et au contact des visiteurs.

En attendant, le New York Hotel sort un peu de son rôle d’hôtel avec plusieurs activités Marvel, comme le Super Hero Station pour se prendre en photo dans des saynètes, ou le Marvel Design Studio pour découvrir et apprendre à dessiner comics. Les plus « héroïques » pourront même s’entraîner sur la Hero Training Zone, un terrain multisports. Attention, ces prestations sont réservées aux clients de l’hôtel (quatre étoiles), il faut donc aussi pouvoir se la jouer à la Tony Stark le milliardaire.