20 Minutes se prête au jeu des NFT. Pour ceux qui ont raté cet épisode majeur de la culture numérique, les non fongible token (NFT) sont des jetons à caractère unique adossés à la technologie blockchain, le plus souvent Ethereum. Après l’artiste Beeple, la chanteuse Grimes ou même Tim Berners-Lee, l’inventeur du code source du World Wide Web, 20 Minutes a décidé de transformer l’un de ses journaux en NFT et de tenter l’expérience de le mettre aux enchères.

Une personne pourra s’offrir la version originale -et unique- de ce journal numérique (PDF). L’authenticité du NFT est garantie par la blockchain, de la même manière que les transactions en bitcoin ou en ether sont garanties par la technologie. L’heureux propriétaire pourra prouver qu’il est le détenteur du PDF original.

Avant de décider quel journal aura la chance d’être transformé en NFT, nous avons besoin des internautes pour nous aider à le sélectionner. Parmi ces unes, quel journal voulez-vous voir mis aux enchères ? Donnez votre avis dans le formulaire après avoir déroulé l'ensemble des unes.

La une du journal de juillet 2016 - 20 MINUTES

Avec ma bique et mon couteau - mars 2016 - 20 MINUTES

Numéro spécial, Génération 404 - novembre 2015 - 20 MINUTES

Le numéro spécial prostate, titré - 20 MINUTES

Le numéro spécial viande titré - 20 MINUTES

Ça couine au Palais - janvier 2020 - 20 MINUTES