Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

« Mortel » de retour pour une saison 2 sur Netflix

Voilà près d’un an et demi que les fans l’attendaient. Mortel, la série originale Netflix qui met en scène des lycéens aux pouvoirs surnaturels, est enfin de retour pour une deuxième saison. Disponibles depuis vendredi sur la plateforme et encore plus sombres que les premiers, les nouveaux épisodes attestent de la montée en puissance du maléfique Obé, bien décidé à anéantir l’humanité… On y retrouve tout ce qui a fait le charme de la première saison, un trio d’acteurs et d’actrices au top (Carl Malapa, Nemo Schiffman et Manon Bresch), une intrigue haletante et gorgée de magie vaudoue… Sans oublier la bande-son qui fait une nouvelle fois la part belle au rap. Le petit plus de la série ? Des saisons courtes, avec six épisodes seulement, faciles à rattraper si on est passé à côté de Mortel en 2019.

Les derniers jours de Jim Morrison sur Arte

Il y a 50 ans tout juste disparaissait Jim Morrison. Le 3 juillet 1971, le corps du chanteur mythique des Doors était retrouvé sans vie à Paris, dans la baignoire de l’appartement qu’il partageait avec sa petite amie Pamela Courson. Enterré au Père Lachaise où se recueillent sans cesse ses nombreux fans, une ombre plane toujours sur sa mort. Arrêt cardiaque, overdose ou complot… La dernière nuit du « Roi Lézard » reste à ce jour une énigme. Un mystère au cœur du documentaire Jim Morrison, derniers jours à Paris, disponible sur le site Arte.fr jusqu’au 1er août. Le réalisateur Olivier Monssens se penche sur son exil parisien et sur les circonstances de sa mort, tout en brossant le portrait de cet artiste aussi charismatique qu’insaisissable.

Un podcast à la découverte des secrets de l’océan

C’est à un tout autre mystère que s’intéresse Franceinfo cet été : l’océan. Dans une série de six épisodes disponibles par ici, la journaliste Catherine Pottier et le navigateur François Gabart, partent à la découverte des secrets marins dans le podcast Mon labo sous la mer, en coproduction avec la Fondation de la Mer. « A quoi ressemble la vie sans lumière ? Comment l’océan recycle-t-il ? Comment la faune et la flore des abysses s’adaptent-elles ? Quels sont les gènes contenus dans une goutte d’eau ? », autant de questions que se pose le duo de passionnés, avec l’aide d’une océanographe, d’un biologiste ou encore d’une chercheuse en microbiologie moléculaire. Un podcast instructif sur la vie marine et ses merveilleuses énigmes.