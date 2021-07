Ils retrouvent leur public. Les Enfoirés se produiront à nouveau devant leurs fans l’année prochaine pour la nouvelle édition de leur spectacle. Pour écouter et regarder chanter les membres historiques et les petits nouveaux de la troupe, il faudra se rendre à la Sud de France Arena de Montpellier. Dans cette salle, six représentations sont prévues du jeudi 20 au lundi 24 janvier inclus, avec une double séance le dimanche.

D’ici à cette échéance, bien malin celui qui pourrait prédire l’évolution de la situation sanitaire. Afin de prendre toutes les précautions nécessaires, les organisateurs du spectacle précisent qu’une jauge limitée sera instaurée. Par ailleurs, les places seront assises et divisées en quatre catégories. Tant pis pour celles et ceux qui comptaient faire un pogo devant Christophe Maé et Mimie Mathy.

Quels artistes pour l’édition 2022 ?

Pour l’heure, aucune info n’a fuité sur le casting du concert à venir et la liste des artistes ne devrait pas être publiée avant le spectacle. « Tous les Enfoirés ne peuvent pas forcément être présents à toutes les représentations, du fait de leurs autres obligations professionnelles ou personnelles, et il peut y avoir des défections de dernière minute. Les Restos du cœur préfèrent donc ne pas diffuser de liste avant les concerts », est-il précisé sur le site officiel.

Cette année, le concert caritatif au profit des Restos du cœur avait été enregistré à Lyon en janvier dans une ambiance de « bulle sanitaire ». En raison de la pandémie de Covid-19, le show avait été assuré devant une salle vide. Côté billetterie, l’absence de public a représenté entre 4 et 5 millions d’euros en moins de récoltés.