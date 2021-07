Elaboré il y a quatre ans dans le studio d’enregistrement de Baboo Music, au cœur du fief familial des Cabrel à Astaffort (Lot-et-Garonne), le projet de Zélie la Pirate, après moult péripéties, a fini par accoster en octobre dernier. « Le 30 octobre 2020 pour être précis, sourit aujourd’hui Aurélie Cabrel, c’est-à-dire le jour où tous les espaces culturels de France fermaient leurs portes pour cause de deuxième confinement… »

Aurélie Cabrel - Baboo music

Resté en cales quelque temps, le premier conte musical de la chanteuse et de son compagnon, l’auteur-compositeur Esthen Dehut, vogue désormais vers un joli succès. Objet hybride, à la fois livre et disque avec des chansons venant ponctuer les histoires, le tout joué et raconté par de vrais comédiens, Zélie la Pirate narre les aventures d’une ado de 15 ans, qui vit un peu chez sa mère – à terre – et un peu avec son père – le capitaine du navire l’Aramacao – et qui veut montrer qu’elle peut devenir une pirate très solide.

Une préface de Francis Cabrel avec « beaucoup de pudeur »

« Il fallait trouver un thème qui plaise autant aux garçons qu’aux filles, raconte Aurélie Cabrel, et si la piraterie peut paraître de prime abord comme un univers masculin, c’est aussi un monde qui ouvre le champ des possibles avec des histoires pouvant se passer en mer, à terre… Il y a un aspect féerique et magique, et la possibilité en même temps de s’ancrer dans notre quotidien. » Zélie la Pirate multiplie en effet les clins d’œil au monde contemporain.

Pour mener à bien ce projet, le couple a fait appel à deux amis musiciens et compositeurs, Olivier Daguerre et Bruno Garcia. Francis Cabrel est aussi venu apposer sa patte. « A Astaffort, on vit tous un peu les uns sur les autres, à l’italienne, et sa contribution est venue naturellement, raconte sa fille aînée. On a deux studios d’enregistrement l’un à côté de l’autre, et régulièrement chacun passe une tête pour voir ce que fait l’autre. Un jour, on faisait une guitare qui ressemblait à son jeu, alors on lui a demandé de l’enregistrer, puis il m’a dit qu’il adorait le projet et il m’a proposé de faire la préface. J’ai été hyper touchée quand j’ai vu son texte arriver par mail, écrit avec beaucoup de pudeur. Cette préface est très humaine, elle parle d’une passation entre un père et sa fille. »

« J’ai décidé de me tourner vers les autres. »

Auteure auparavant de deux albums solos, Aurélie Cabrel a réorienté sa carrière en 2015. « J’étais jeune maman et je cherchais un conte musical pour ma fille, que je n’ai pas trouvé dans la forme que j’espérais, explique-t-elle. D’où l’idée de me consacrer à l’écriture pour enfants. Cette même année, j’avais aussi été très touchée par l’actualité [les attentats notamment au Bataclan], j’ai alors décidé de me tourner vers les autres. Comme avec mon mari nous venions de monter notre label Baboo Music, je me suis mise à m’occuper d’autres artistes. Peut-être qu’un jour je referai un album pour moi, mais là, je me sens plus utile comme cela. »

Après être « redevenue enfant en l’espace de quelques mois » cet univers l’« attire désormais énormément. » La priorité d’Aurélie Cabrel aujourd’hui est ainsi de finaliser l’écriture du tome 2 de Zélie la Pirate. Et de porter le projet sur scène.