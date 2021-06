Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 20 au 27 juin

Le phénomène « Emmanuelle »

« Dans la tête des gens, c’était un film très osé. Et quand on le voit maintenant, qu’est-ce que c’est mignon. C’est Bisounours, franchement », déclare la costumière Sylvia Charvillat dans Emmanuelle, la plus longue caresse du cinéma français, à voir sur Arte.tv. Si Emmanuelle, le long-métrage de Just Jaeckin a quelque peu perdu de son aura sulfureuse en 2021, ce documentaire rappelle à qui l’aurait oublié ou n’était pas encore né à l’époque que ce film érotique a chamboulé la société française. Sorti en 1974, dans une période de libération sexuelle et d’essor des mouvements féministes, il a décorseté la France qui venait d’enterrer Pompidou et d’élire Valery Giscard d’Estaing. Resté douze ans à l’affiche sur les Champs-Elysées, Emmanuelle fut un phénomène international : il a enregistré plus de 350 millions d’entrées dans le monde. Il a aussi révélé l’actrice Sylvia Kristel qui, comme le rappelle le documentaire, n’est hélas pas parvenue à s’extraire de ce rôle qui a phagocyté sa carrière.

« Décalés », un podcast pour libérer la parole sur la compréhension du handicap

« Comment vivre, se développer et s’épanouir malgré l’adversité ? » Ce questionnement est au cœur du podcast Décalés autoproduit par Léa Hirschfeld. Il y a quelque mois, cette dernière témoignait de la manière dont elle a récemment changé de regard sur son frère qui a un trouble neurologique de naissance. Avec son podcast, elle a souhaité donner la parole à des hommes et des femmes pour évoquer leur relation à leur sœur ou leur frère malade ou en situation de handicap. Léa Hirschfeld croit « en la libération de la parole comme outil fondamental à l’inclusion et à la compréhension du handicap et de la santé mentale et physique. » Elle conçoit Décalés comme « l’amorce d’un projet de vie, un grand élan, et une libération. »

Des drag-queens des deux côtés de l’Atlantique

Si, aux Etats-Unis, la sixième saison All Stars de RuPaul’s Drag Race (RPDR pour les intimes) a commencé jeudi, la treizième saison de la compétition de drag-queens vient d’arriver sur Netflix en France. Attention petit spoiler : cette édition ne commence pas comme les autres. Toutes les candidates doivent se plier d’entrée de jeu à l’épreuve du fameux lip-sync, deux par deux. Les gagnantes de chaque duel poursuivent l’aventure. Qu’arrive-t-il à celles qui s’inclinent ? On va bien se garder de vous le révéler. Et puis, parce qu’il y a un monde au-delà de RPDR, on vous recommande vivement les épisodes de Drag Save The Queen, dispos sur la chaîne YouTube de MCM, qui suivent plusieurs artistes de la scène parisienne : Calypso Overkill, La Kahena, Minima Gesté…