Entre les tableaux de Rubens et Goya, la bande dessinée a réussi à se faufiler pour se faire une place au milieu du palais des Beaux-Arts de Lille. Avec la donation exceptionnelle de 400 œuvres du dessinateur lillois François Boucq, la BD entre dans la collection permanente du musée lillois. Une première en France dans un milieu qui a du mal à s’ouvrir à ce qu’on appelle le neuvième art. Passionné de BD depuis son plus jeune âge, Bruno Girveau ​ est aussi le directeur du palais des Beaux-Arts de Lille, où il a eu envie de dépoussiérer le classicisme ambiant.

« Les musées ont un rapport étrange avec la BD. On considère qu’elle a son musée à Angoulême et que ça suffit. On considère généralement que les musées des Beaux-Arts n’ont pas à faire entrer des formes d’expression plus populaires. En gros, la BD peut-être invitée pour des expos temporaires comme ce fut le cas pour Hergé au Centre Pompidou par exemple. Mais ça n’est jamais rentré dans les collections permanentes. C’est une première de faire entrer un fonds de BD aussi important », assure Bruno Girveau.

« Savoir que mes dessins ne sont pas très loin de ceux de Raphaël ou Rubens, ça fait drôle »

Pour cette première, le directeur du musée a pensé naturellement au dessinateur lillois François Boucq. Après deux ans de réflexion, l’artiste a accepté de faire une large donation au palais des Beaux-Arts, non sans émotions.

« Je me suis rendu compte que c’était la première fois que le dessin de type bande dessinée allait rentrer dans un musée national. Et en même temps je trouve ça normal. Pour avoir vu tellement de mes collègues grands dessinateurs qui sont de la même trempe que des dessinateurs comme Rembrandt, Ingres ou De Vinci, je me suis toujours demandé comment c’était possible qu’ils ne soient pas exposés dans un musée. Et finalement, c’est par moi que ça arrive. Ça me rend fier mais ça me donne aussi beaucoup de responsabilités. Savoir que mes dessins ne sont pas très loin de ceux de Raphaël ou Rubens, ça fait drôle », reconnaît François Boucq.

400 dessins sélectionnés

Alors pour choisir ce qu’il allait donner au musée, François Boucq a ouvert les portes de son atelier lillois pendant deux jours à Bruno Girveau. « Je l’ai beaucoup laissé choisir Je n’ai pas trop regardé ce qu’il prenait car c’est toujours très difficile de voir partir des trucs. Quand ils sont dans des cartons, on s’en fout car on ne les regarde pas. Mais quand quelqu’un les sort et dit "c’est pas mal", on se dit "oh merde, il va prendre celui-là". A la base, ils voulaient prendre une centaine de dessins mais au final, ils ont fini par en prendre 400. Mais à partir du moment où on donne, on donne. On ne va pas commencer à être pingre », sourit le dessinateur.

Parmi les œuvres désormais exposées au musée, François Boucq a ainsi donné les planches entières de La femme du magicien, un album couronné du prestigieux Prix du meilleur album de BD à Angoulême en 1986. Mais la donation comprend aussi des planches isolées, des albums humoristiques, des illustrations de presse, des études de nu ou encore des aquarelles de voyage. Un panorama complet de l’œuvre de François Boucq qui ne devrait pas rester longtemps le seul dessinateur de BD au musée.

Le musée de Lille espère être précurseur

« On aimerait que ce ne soit pas une donation isolée. On réfléchit à un fil conducteur pour l’avenir de notre politique d’acquisition de BD. Ça pourrait être le roman graphique, la BD historique… Rien n’est encore déterminé mais on y réfléchit. Et puis, j’aimerais que ça donne envie à d’autres musées. Quand on a créé les musées il y a deux cents ans, est-ce qu’on s’est dit qu’il y aurait un seul musée pour la peinture ou un seul musée pour la sculpture ? Non. La BD a 100 ans et je ne pense pas qu’il n’y ait matière qu’à un seul musée en France. Alors si ça peut donner l’impulsion à d’autres, c’est bien », espère Bruno Girveau.