« Je suis tellement heureuse que cette chanson existe enfin à vos oreilles », a-t-elle écrit Barbara Pravi dans sa story Instagram. C’est ainsi que l’autrice, compositrice et interprète française a dévoilé ce jeudi Le Jour se lève.

Ce nouveau titre est la deuxième partie d’un triptyque entamé avec Voilà, le morceau avec lequel la Française s’est classée deuxième de l' Eurovision il y a un mois. Chaque clip est pensé comme le segment d’un court métrage homogène.

Concerts en vue

On retrouve ainsi dans la vidéo du Jour se lève l’atmosphère rétro et mélancolique dans laquelle baignait celle de Voilà. La chanteuse apparaît, à l’aurore, dans une maison dont elle semble être la seule occupante… Jusqu’à ce qu’un mystérieux visiteur apparaisse, apportant une inquiétante étrangeté à l’ensemble.

Qui est-il ? On aura sans doute la réponse avec la dernière partie du triptyque qui sera dévoilée prochainement et dont le titre avancé semble apporter un indice : L’homme et l’oiseau.

Ces chansons devraient figurer sur le nouvel album de Barbara Pravi, prévu pour la rentrée. La chanteuse a par ailleurs un agenda bien garni en concerts. Samedi, elle sera à Saint-Priest (Rhône) dans le cadre de Music en Ciel. Une trentaine de dates, dont six aux Pays-Bas, sont pour l’instant à son programme d’ici à avril 2022.