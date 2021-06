Mylène Farmer annonce une tournée des stades pour 2023

Ça va être énorme. Mylène Farmer a annoncé ce mardi soir sur son site et sur les réseaux une tournée des stades pour 2023. Dans une vidéo intitulée Nevermore 2023 qui montre la star dans l’œil d’un oiseau (un corbeau ?) en gros plan -image déjà teasée au début du mois-, la chanteuse a dévoilé les grandes dates de sa tournée.

Sur son site, on peut voir qu'une dizaine de dates sont prévues en France, en Suisse, en Belgique et en Russie. Pour la France : elle se produira le 3 juin 2023 au stade Mauroy à Lille, les 9 et 10 juin au stade de la Beaujoire à Nantes, le 24 juin à Lyon au Groupama Stadium, et enchaînera deux dates à Paris au Stade de France, les 30 juin et 1er juillet 2023. Elle chantera à l’Orange Vélodrome de Marseille le 8 juillet, à Bordeaux le 15 juillet au Matmut Atlantique Lyon.

La billetterie ne sera pas ouverte avant le mois d’octobre prochain. Des préventes exclusives seront organisées le 1er octobre sur un site dédié. Stay tuned.