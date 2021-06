Pretty Yende a publié un long témoignage sur Instagram ce mardi. La chanteuse lyrique, qui se produit actuellement dans La Somnambule de Vincenzo Bellini au Théâtre des Champs-Elysées, explique avoir été victime de violences policières sur le sol français.

« La brutalité de la police est réelle pour une personne qui me ressemble. (…) Je fais partie des chanceuses à être vivante aujourd’hui malgré les mauvais traitements et les discriminations raciales scandaleuses et la torture psychologique et les commentaires raciaux très offensants dans un pays auquel j’ai donné tellement de mon cœur et de ma vertu et je suis toujours déterminée à le faire en tant que citoyenne légale internationale », a écrit la chanteuse qui explique être encore tremblante.

« J’ai été déshabillée et fouillée »

« J’ai été déshabillée et fouillée comme une délinquante et placée en cellule de rétention au terminal 2B du contrôle douanier Charles de Gaulle, Paris. Il faisait froid, il n’y avait pas de lumière (…) et ils m’ont laissée seule avec le téléphone fixe et un morceau de papier qu’ils m’ont donné pour noter les numéros de téléphone de ceux que je pouvais appeler, la plupart d’entre eux ont refusé de s’adresser à moi en anglais, il y avait plus de 10 policiers que je pouvais entendre parler et rire dans le couloir », a-t-elle décrit.

L’artiste qui s’apprête à remonter sur scène ce mardi soir ne précise pas dans quelles circonstances s’est passée cette interpellation. Dans un autre post, elle explique que la situation a été bien gérée et assure continuer à aimer ce pays.