James Michael Tyler, le visage de Gunther dans Friends, a annoncé être atteint d’un cancer de la prostate. L’acteur de l’un des personnages secondaires les plus cultes de la sitcom américaine n’a pas pu participer en présentiel à l’épisode événement Friends, les retrouvailles, qui seront diffusées ce jeudi sur TF1. Il a expliqué pourquoi dans la matinale de NBC ce lundi.

« Je ne suis pas ici aujourd’hui pour annoncer une adaptation cinéma de Friends, mais pour vous annoncer qu’en septembre 2018, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate », a-t-il annoncé. Son cancer s’est propagé à ses os, a-t-il expliqué, et à sa colonne vertébrale pendant la pandémie du Coronavirus. Il est aujourd’hui paraplégique.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc