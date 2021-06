Laurent Delahousse le 18 novembre 2018 — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Les médias ne sont pas sortis indemnes de cette soirée électorale des régionales. Laurent Delahousse qui animait la soirée avec Anne-Sophie Lapix sur France 2 ce dimanche a remis en question le système médiatique et n’a pas caché son exaspération.

« Et cette société consumériste, est-ce qu’elle n’a pas atteint notre système médiatique et finalement les journalistes, les rédactions et parfois les directions de rédaction qui ne sont plus dirigées par des journalistes, s’est-il interrogé en plein direct. Quand on voit sur une chaîne d’information un produit d’information considéré comme un objet de consommation, c’est-à-dire qu’il alimente l’audience, donc je l’utilise. On ne traite plus parfois les sujets qui sont essentiels pour les Français, mais ceux qui potentiellement font du public », a-t-il lancé. Un coup de colère qui semble dirigé contre les chaînes d’information en continu comme CNews, BFMTV ou LCI.

Quelques minutes plus tôt, le présentateur du JT s’était agacé devant les invités indisciplinés et le brouhaha ambiant. « Ça fait longtemps que je n’avais pas animé un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français de plus en plus », a-t-il taclé.