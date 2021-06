La chanteuse, autrice et compositrice Clara Luciani. — Alice Moitié

Un tube de l’été est avant tout un morceau de musique populaire, et donc adopté par le plus grand monde. Nous vous avons donc demandé votre avis sur le tube de cet été 2021 et, contrairement à d’autres récents scrutins, vous l’avez donné, votre avis. En masse…

Nous vous suggérions La Kiffance, de Naps, Bobo d’Aya Nakamura ou encore Respire encore, de Clara Luciani. Mais vous avez massivement préféré voter Moi je m’appelle Manuel Valls, chanson humoristique catalane qui moque l’ex-Premier ministre. C’est vrai que l’air, tiré de Moi… Lolita d’Alizée, est entraînant et bien connu. Exactement ce qu’on demande à un tube de l’été en somme.

Partout sur les réseaux

« Le point commun des tubes de l’été est d’être des morceaux légers, aux mélodies entraînantes, et si possible avec une touche d’exotisme. En France, par exemple, on aime les rythmes latinos », analyse Alexandre Pipieri, programmateur musical pour Deezer France, qui voit bien, Iko Iko, de Justin Wellington, parmi les tubes de l’été.

« Ce morceau est partout sur les réseaux, et les enfants le reprennent dans les cours de récré c’est un bon indicateur, nous explique aussi Laetitia, une internaute. Et le tube original est encore dans la tête des plus anciens ! »

Pour Alexandre Pipieri, Iko Iko a la particularité d’avoir été popularisé par un challenge TikTok, nouveau mode d’explosion des tubes de l’été. « Depuis le confinement, on a vu une émergence de TikTok qui révèle des morceaux comme Montero, de Lil Nas X, ou la reprise de Boney M par Majestic. Pour un morceau, être dans un défi TikTok est beaucoup plus porteur que d’être mis en avant sur Deezer ou à la radio. Tout est redessiné. Il y a quelques années, les tubes de l’été étaient choisis et poussés par les chaînes de télévision dès le mois d’avril. Aujourd’hui, il n’y a plus de règles, un tube de l’été peut venir de n’importe où, n’importe quand. »

Une chanson dans l’air du temps (déconfiné)

En chanson française, le titre qui recueille le plus de suffrages parmi les internautes de 20 Minutes est sans conteste Respire encore de Clara Luciani. « Dès la première écoute on a envie de la remettre en boucle, on a envie de chanter et de danser, de perdre le souffle avec ses deux refrains enchaînés, comme si respirer ensemble était la seule chose qui comptait en 2021, nous explique Jean-Daniel. La voix est sensuelle et la mélodie généreuse ! Cette chanson a sauvé ma santé mentale et respire bon le renouveau. Clara Luciani réussit une pop actuelle mais hyper référencée (on entend Françoise Hardy à de nombreuses reprises) et ça a un côté "rassurant" aussi ! »

Alexandre Pipieri, qui note aussi la forte popularité de morceaux de Naps et Soso Maness en streaming, remarque qu’en « chansons françaises, la force des paroles compte toujours beaucoup. Les gens ont envie de liberté et de fraîcheur, d’oublier ce qu’il s’est passé ces derniers mois. Clara Luciani donne envie d’oublier, de faire la fête… Kendji Girac et Soolking ont aussi un titre très fort vraiment populaire, avec Bebeto. »

Verdict en septembre

Si l’on en croit vos commentaires, il y a en tout cas cette année une belle collection de tubes en puissance puisque, à vous tous, vous citez une grosse vingtaine de titres différents. « On en a pour tous les goûts, cette année, confirme Alexandre Pipieri. Mais pour connaître LE tube de l’été, il faut attendre septembre. Un tube de l’été est un morceau qui traverse les générations, que tout le monde a entendu, qui se joue dans les mariages et les anniversaires pendant des mois. »

En attendant le verdict, n’oubliez pas, « il faut qu’ça bouge, il faut qu’ça tremble, il faut qu’ça transpire encore ! »