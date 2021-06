Une ligne éditoriale en rupture avec son histoire. Une cinquantaine d’anciens d’Europe 1 ont exprimé dimanche leur « solidarité » envers leurs confrères de la station, en grève depuis vendredi. Ils dénoncent le « danger grave et imminent » qui menace selon eux la radio du groupe Lagardère, « sous la pression de Vincent Bolloré », son actionnaire principal.

Dans une tribune publiée sur le site du jour Le Monde, Philippe Alfonsi, Anne Sinclair, Ivan Levaï, Stéphane Paoli ou encore Jean-Michel Aphatie s’inquiètent de « l’instauration » d’une « ligne éditoriale partisane en rupture totale avec la longue histoire » d’Europe 1, alors que des ponts sont envisagés avec CNews, la chaîne d’information du groupe Canal+, filiale de Vivendi, contrôlé par le milliardaire Vincent Bolloré.

« Indignés par la violence faite » aux salariés

« Avant "l’esprit Canal", il y eut "l’esprit Europe 1", souvent frondeur et impertinent, mais jamais partisan », écrivent les signataires du texte, apportant leur « solidarité totale » aux salariés de la station, en grève « pour la première fois en plus de soixante ans ». « Les responsabilités dans le désastre actuel » d’Europe 1 « sont multiples. Mais jamais son actionnaire principal n’avait tenté d’en faire un jouet politique partisan et un haut-parleur des haines qui agitent notre débat politique », s’alarment-ils.

Ces anciens de la station se disent en outre « particulièrement indignés par la violence faite » aux salariés voulant « exprimer simplement et clairement leurs inquiétudes légitimes ». La grève a été votée vendredi en assemblée générale pour protester contre une procédure de sanction disciplinaire visant un journaliste, après une altercation avec une employée des ressources humaines, sur fond de malaise grandissant entre plan de départs et projet de rapprochement avec CNews.

Des perturbations « très minimes »

Comme samedi, le mouvement entraînait des perturbations « très minimes » à l’antenne dimanche, selon la direction, mais les week-ends sont principalement assurés par des travailleurs précaires. Il y aura peut-être « des petites répercussions sur la soirée électorale mais en aucun cas elle ne sera perturbée », a ajouté la direction, sans pouvoir, pour l’heure, se prononcer sur l’impact de la grève lundi matin, plus révélateur.

En soutien aux grévistes et à la liberté de la presse, le SNJ-CGT et le SNRT-CGT Audiovisuel appellent par ailleurs à un rassemblement lundi à 9h devant le siège d’Europe 1 dans le XVe arrondissement de Paris. Les salariés d’Europe 1 se réuniront quant à eux en assemblée générale à partir de 10h pour décider des suites du mouvement.