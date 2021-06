IMMERSION À l’occasion des Prime Day, Amazon a invité Billie Eilish, H.E.R. et Kid Cudi pour un concert immersif en trois parties diffusé sur la plateforme

La chanteuse Billie Eilish — InStar/Cover Images

Amazon a fait appel à Billie Eilish, H.E.R. et Kid Cudi pour son Prime Day Show, un concert inédit en trois parties.

Au programme, trois épisodes immersifs qui mettent en scène Billie Eilish en balade à Paris, Kid Cudi dans l’espace et H.E.R en star du Dunbar de Los Angeles.

Ces performances uniques, à la fois musicales mais aussi visuelles sont disponibles pour tous dès le 17 juin et pendant trente jours, avec ou sans abonnement Prime.

Amazon a mis le paquet pour faire la promo de ses journées de soldes… Pour célébrer ses Prime Day qui débuteront le 21 juin, le géant américain dévoile son Prime Day Show. Un événement inédit en trois parties, mettant en scène les stars de la pop et du hip-hop Billie Eilish, Kid Cudi et H.E.R dans une expérience musicale immersive.

Disponible depuis ce jeudi 17 juin sur Amazon Prime Video, le Prime Day Show invite le public à découvrir en trente minutes, l’univers et l’histoire des trois artistes à travers des prestations à mi-chemin entre le live, le clip et le cinéma. L’ambition est d’attirer sur la plateforme les amoureux de la musique mais aussi de proposer un concert en ligne plus satisfaisant, « révolutionnaire » promet même Amazon, que les propositions faites ici et là depuis le début de la pandémie de coronavirus. Pari tenu ?

Des ambiances bien distinctes

Dans le premier épisode de cette expérience inédite, la chanteuse américaine de 23 ans H.E.R fait revivre l’espace d’un instant le Dunbar Hotel de Los Angeles. Autrefois connu comme un lieu emblématique de la culture afro-américaine dans les années 1930 et 1940, cet hôtel a accueilli les plus grandes légendes de jazz : Louis Armstrong, Ella Fitzgerald ou encore Duke Ellington. Guidée par un personnage de « bonne fée », H.E.R va investir ce lieu légendaire et lui rendre hommage en faisant résonner la musique de son nouvel album, Back of My Mind.

Ensuite, place à Kid Cudi. Le rappeur prend les commandes du Prime Day Show et s’envole direction l’espace pour une performance pour le moins lunaire. Dans ce deuxième épisode, inspiré par l’album Man On the Moon III, dont il interprète de nombreux morceaux pour le show, Kid Cudi enfile sa combinaison d’astronaute et quitte la Terre pour une expédition cosmique. Pour l’occasion, Kid Cudi a collaboré avec l’International Space Orchestra, le premier orchestre au monde composé de scientifiques du Ames Research Center de la NASA, de l’Institut SETI et de l’Université internationale de l’espace pour créer un show visuellement très réussi et défiant les lois de la gravité.

Puis, pour le dernier épisode du show, Billie Eilish réalise une balade mélancolique à travers les plus beaux quartiers de Paris. D’un somptueux appartement parisien aux cafés de la capitale en passant par un cinéma rétro, la jeune artiste – habituée aux expérimentations de concerts live – donne vie à son voyage en interprétant, avec sa voix douce et envoûtante des morceaux de son nouvel album, Happier Than Ever, qui devrait voir le jour cet été. La chanteuse a également annoncé qu’une collection de produits dérivés de son nouvel album serait disponible exclusivement sur Amazon le 18 juin, en même temps que le Prime Day Show.

Une performance qui tient ses promesses ?

« 3 artistes, 1 évènement épique », voilà comment Amazon présente le concept de son Prime Day Show. Alors que les concerts se réinventent en ligne face à la pandémie et s’exportent même sur Fortnite, cette expérience immersive brise les codes des shows en live traditionnel et offre la possibilité aux trois artistes d’exprimer leur créativité en plongeant le public dans leur univers, à distance. Mélange entre musique, décors uniques et performances cinématographiques, ce Prime Day Show est non sans rappeler un long clip à (très) bon budget ou une série documentaire et invite au voyage, à travers le temps et l’espace.

Les trois épisodes sont accessibles à tous les spectateurs détenant ou non un abonnement Prime pendant 30 jours sur la plateforme d’Amazon.