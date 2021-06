Marsatac revient avec une édition spéciale les 20, 21 et 22 août au Parc Borély à Marseille. — Marsatac

Un retour aux sources dans cette période d’incertitude. Le festival Marsatac revient cet été à Marseille pour une édition « capsule », un peu spéciale, covid oblige. Le festival aura lieu les 20 21 et 22 août prochains au parc Borély avec une édition plus resserrée que d’habitude, mais toujours sur trois jours. Le rap est largement mis à l’honneur de cette édition, comme un retour aux sources pour le festival, qui accueillera 5.000 personnes par soir.

Au programme le vendredi, L’Impératrice, Sébastien Tellier, Louisahhh Live Band et Moïse Turizer. Le samedi, Alonzo, Sofiane, Princess Nokia et Cookie. Et le dimanche, PLK, Soso Maness, Poupie et Tessae, pour une clôture qui risque fort de résonner au rythme de Petroushka, le dernier tube de Soso Maness et PLK.