« C’était inespéré il y a encore quelques semaines ». Les organisateurs des Vieilles Charrues peuvent avoir le sourire. Car les retrouvailles avec le public cet été auront lieu debout et non assis comme cela était initialement prévu. « À la suite de la présentation d’une organisation adaptée, la préfecture du Finistère a validé l’organisation des dix soirées de concerts avec le public debout », se félicite l’équipe du festival dans un communiqué.

Le gradin est conservé (placement libre dans la limite des sièges disponibles) et le "parterre" devant la scène passe en configuration debout.

Adieu les chaises donc qui seront remplacées par un parterre devant la scène avec une configuration debout. Un gradin sera également conservé dans le dispositif avec un placement libre en fonction des places disponibles. « La numérotation indiquée sur les billets déjà vendus n’est donc plus valide », précisent les organisateurs, ravis à l’idée que les festivaliers puissent circuler librement sur le site.

Vianney, Hervé et Woodkid à l’affiche

Pour assister aux soirées, le public devra toutefois présenter un pass sanitaire valide (QR code papier ou numérique), c’est-à-dire soit être totalement vacciné, soit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 de plus de quinze jours et de moins de six mois.

Parmi les seuls mastodontes à se tenir cet été, les Vieilles Charrues proposeront dix soirées de concerts du 8 au 18 juillet à Carhaix avec une jauge de 5.000 personnes par jour. On retrouvera à l’affiche : Vianney, Yseult, Hervé, Woodkid, The Avener, Benjamin Biolay, Gaël Faye, Raphaël, Feu ! Chatterton, Prudence, Philippe Katerine, L’Impératrice, Catherine Ringer, qui chantera le duo des Rita Mitsouko, Yelle, Pomme ou encore Ben Mazué et Stephan Eicher.