Dans la suite de «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», attendue en 2022, le joueur pourra s'aventurer dans les airs. — Nintendo

A en croire les commentaires YouTube de ce Nintendo Direct, il y a bien failli avoir un soulèvement populaire. Rien sur la Switch Pro, Animal Crossing ou Pokémon, et les internautes étaient prêts à marcher sur la Bastille. Heureusement, Nintendo avait gardé le meilleur pour la fin de sa présentation de l'E3 2021, avec la première véritable bande-annonce pour la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, attendue en 2022. Le constructeur japonais joue par ailleurs la carte de la nostalgie, avec la sortie d'un jeu électronique Game and Watch regroupant les trois premiers Zelda pour les 35 ans de la série. Et à défaut de Metroid Prime 4, on a découvert un Metroid Dread en 2D à l'ancienne.

Link s'envoie en l'air dans la suite de Breath of the Wild

Return to Hyrule – and the skies above – in this first look at gameplay for the sequel to The Legend of #Zelda: Breath of the Wild, planned for release on #NintendoSwitch in 2022. pic.twitter.com/l1APcZH73d — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 15, 2021

On a bien cru qu'il allait nous refaire le coup de février dernier avec une nouvelle vidéo de Skyward Sword HD. Mais non, Eiji Aonuma a bien dévoilé le premier trailer avec du gameplay de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Qui n'a donc toujours pas de nom, mais au moins un horizon de sortie, en 2022. Link en chute libre, descente en cerf-volant, îles et château d'Hyrule flottant dans le ciel... Cet épisode prend de la hauteur pour une liberté décuplée.

Metroid Dread, retour aux sources (bande-annonce ici)

L'Arlésienne Metroid Prime 4 –annoncé en 2017 et dont le développement a repris de zéro en 2019– continue. Mais pour patienter, Nintendo a dans ses cartons Metroid Dread, qui est le premier épisode en 2D en 19 ans. Il blaste à tout va et arrive le 8 octobre.

Un Game & Watch Zelda pour les 35 ans de la série

Paie ton coup de vieux. Pour les 35 ans de la série, Nintendo ressort un Game & Watch (l'ancêtre des consoles portables). On y retrouve le jeu originel, The Legend of Zelda, sorti en 1986, puis sa suite très clivante avec ses phases de plateformes, The Adventure of Link, et l'épisode Game Boy Link’s Awakening. Sortie le 12 novembre.

Le reste: Warioware en coop, Shin Megami Tensei V et des portages

Lancée il y a quatre ans, la Switch disposera encore cette année d'une line-up s'adressant à un large public. Kazuya, de Tekken, rejoint Super Smash Bros Ultimate. On pourra faire l'expérience des micro-jeux déjantés de WarioWare: Get it Together en co-op ou dézinguer des monstres dans le DLC Doom Eternal's Ancient Gods. Le RPG Shin Megami Tensei V propose un système de combat alléchant en permettant de recruter des monstres et de les fusionner. Et en parlant de bestiaire, les dresseurs s'en donneront à cœur joie avec Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Enfin, la Switch va accueillir avec un peu de retard les portages de Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 et Life is Strange Remastered Collection mais aussi le prochain épisode Life is Strange: True Colors. De quoi patienter jusqu'à 2022, avec la suite de Zelda, le prochain Splatoon, et, peut-être la Switch Pro.