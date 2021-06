La suite de « Zelda: Breath of the Wild » est le jeu le plus attendu des fans de Nintendo — Nintendo

Si le salon de l'E3 n’a pas eu vraiment, physiquement, lieu à Los Angeles, les conférences qui l’entourent étaient bien là, en ligne. Ubisoft, Square Enix, Capcom, Xbox avec Bethesda… Les éditeurs y sont allés de leurs annonces (un Gardien de la Galaxie par-ci, un Starfield par-là), mais aucune n’a vraiment fait l’événement. C’est pourquoi les joueurs et joueuses en appellent à Nintendo pour sauver l'E3. Le géant japonais lance son Nintendo Direct mardi à 18h, mais déjà les fans sont chauffés à blanc sur les réseaux sociaux, entre attentes, mèmes et bingo. Ready ?

La suite de « Zelda : Breath of the Wild »

« Bonjour, je suis Eiji Aonuma, producteur de la série The Legend of Zelda. Beaucoup d’entre vous se sont dit en me voyant : "Ah ça y est, on va avoir des infos sur la suite de Breath fof the Wild". Désolé. » Non, ce n’est pas un extrait de la conférence, et cela n’a pas intérêt, crient en choeur les fans. Ces excuses datent de février dernier, où Eiji Aonuma a présenté le remaster Skyward Sword HD à sortir en juillet. Merci, non merci pour l’ascenseur émotionnel. Depuis un teasing à l'E3 2019, Breath of the Wild 2 n’en finit plus de nourrir les rumeurs, les attentes. Mais comme le producteur avait précisé : « Le développement de Breath of the Wild 2 continue de suivre son cours et nous devrions pouvoir vous en dire plus cette année ». Or, nous sommes cette année !

La nouvelle console Switch Pro

Ce n’est plus un secret, même si ce n’est pas encore officiel. Après la Switch Lite, Nintendo prépare un nouveau modèle de sa Switch, qui a déjà quatre ans mais continue d’exploser les ventes. Pas besoin d’une console next gen donc, pas pour l’instant. Cette nouvelle Switch, disons la Switch Pro, devrait chercher à suivre les avancées technologiques, et à ne pas être trop à la traîne des PS5 et Xbox Series, avec un écran plus grand et de meilleure résolution. Et… c’est tout pour l’instant.

Un nouveau jeu Mario

Qui dit Nintendo, dit Mario. Mais il existe maintenant tellement de jeux Mario différents que vous pourriez être super excité ou super déçu selon le type de jeu. On peut ainsi se dire que Super Mario Odyssey remonte déjà à 2017, Mario Kart 8 Deluxe n’était pas vraiment un nouveau Mario Kart, ni Mario Kart Tour, ni Mario Kart Live d’ailleurs. Et le moustachu a déjà tout donné pour ses 35 ans l’année dernière. A moins que… une suite d’Odyssey ? Allez, pas de faux espoir, il faudra sûrement se contenter de Mario Golf : Super Rush, d’ores et déjà annoncé pour le 25 juin.

Des nouvelles de « Metroid Prime 4 »

C’est le jeu devenu une arlésienne malgré lui. Annoncé à l'E3 2017, Metroid Prime 4 a subi une grosse déconvenue, lorsque début 2019, Nintendo a annoncé tout arrêter pour mieux recommencer. Table rase et changement de studio, Bandai Namco Studios laissant sa place à Retro Studios, qui s’était occupé des épisodes précédents. Nintendo a expliqué que le projet n’était alors pas à la hauteur de ses attentes, et donc de celles des fans. Le développement est toujours en cours, mais allez, un petit teaser ?

« F-Zero », « Golden Sun », « Shin Megami Tensei »… Vos licences préférées

En près de 40 ans d’existence et surtout de consoles, Nintendo a donné naissance à nombre de jeux, licences, personnages aujourd’hui adorés par les fans. Certains espèrent ainsi les revoir sur la génération Switch, qu’il s’agisse de F-Zero qui n’a pas connu d’épisode depuis 2004, Star Fox, dont la suite inédite était intégrée à la Super Nes Mini, de Golden Sun, saga très populaire du jeu de rôle, ou encore Shin Megami Tensei, à l’origine du spin-off Persona. Et vous, quel jeu Nintendo attendez-vous ?