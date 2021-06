« Starfield », le nouveau jeu des créateurs de « Skyrim » et « Fallout 4 » est attendu pour 2022, en exclu sur Xbox et PC — Bethesda Game Studios

En faisant conférence commune avec Bethesda, Xbox comptait bien miser sur le célèbre studio, à l’origine des chefs d’oeuvre Fallout 4 et Skyrim et racheté pour 7,5 milliards de dollars en 2020. Leur nouveau jeu, Starfield, a ainsi ouvert les hostilités et a mis des étoiles dans les yeux des joueurs et joueuses.

Pour leur premier nouvel univers créé en 25 ans, Bethesda s’envole dans l’espace pour un RPG encore mystérieux mais déjà vanté comme « nouvelle génération », où il sera possible de créer son personnage, explorer en toute liberté, ou encore créer ses propres histoires. Starfield est attendu le 11 novembre 2022 sur Xbox Series X|S et PC, et inclus dans le Xbox Game Pass. Quant à The Elder Scrolls VI, mieux vaut ne pas l’attendre.

Une suite pour le (meilleur) jeu français « A Plague Tale »

Indissociable de Xbox, la franchise Halo devait revenir avec une nouvelle itération, Halo Infinite, à la sortie des consoles next gen en novembre 2020, mais a été repoussée plusieurs fois et doit sortir maintenant fin 2021. Il faut dire que le gameplay dévoilé l’été dernier avait refroidi nombre de fans à cause de graphismes d’un autre âge. L'E3 2021 a permis de reprendre espoir, Xbox privilégiant le mode multijoueur à la campagne solo, un multijoueur free-to-play et donc un gros potentiel pour la communauté.

La conférence a globalement satisfait les fans, avec le nouveau et incontournable Forza Horizon 5, Age of Empires IV, Psychonauts 2, S.T.A.L.K.E.R. 2, ainsi que les nouveautés Somerville, Contraband ou 12 Minutes. A noter aussi une suite, sous-titrée Requiem, pour A Plague Tale du studio bordelais Asobo, élu meilleur jeu de l'année en 2020.