Voici les Gardiens de la Galaxie en jeu vidéo, ave cun lama violet donc (normal) — Square Enix

Depuis quelques jours, l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo, se tient en virtuel à travers des conférences en ligne et des réactions sur les réseaux sociaux. Square Enix, la maison des Final Fantasy, en a ainsi profité pour annoncer un nouveau jeu de sa licence phare, avec Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, spin-off orienté action prévu pour 2022, ainsi que le remaster pixel des six premiers épisodes sur Steam et mobile. Mais le gros morceau de la conférence Square Enix Presents était Marvel’s Guardians of the Galaxy. Peut-être parce qu’il fait suite au jeu Avengers.

Oubliez les Avengers, voici les Gardiens de la Galaxie

Annoncé à l'E3 2019, sorti à l’automne 2020, Avengers n’avait pas laissé une bonne impression aux joueurs et joueuses, entre son côté work in progress et ses héros génériques, loin de leurs incarnations au cinéma. Comme pour rectifier le tir, Square Enix revient donc déjà avec un nouveau jeu Marvel toujours d’action et d’aventure mais cette fois en solo. Vous y incarnez seulement Star-Lord, les autres Gardiens de la Galaxie étant contrôlés par l’IA même si vos décisions ont des conséquences sur leur comportement. Le titre est attendu le 28 octobre sur consoles et PC.

Square n’abandonne pas pour autant le soldat Avengers avec l’extension Black Panther : La guerre pour le Wakanda prévue en août. Enfin, outre le troisième Life is strange et le remaster du premier, l’éditeur a dévoilé sa nouvelle licence action-RPG Babylon's Fall du studio Platinum Games (Bayonetta), avec une bêta fermée cet été.