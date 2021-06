MUSIQUE Le dimanche 4 juillet, l’hippodrome de Paris-Longchamp ouvrira ses portes « pour une 23e édition inattendue, gratuite et réservée aux femmes et aux hommes qui font vivre la santé »

Le festival Solidays en 2019. — SADAKA EDMOND/SIPA

Le festival Solidays, annulé en raison des contraintes sanitaires, organisera tout de même un mini-événement réservé aux soignants le 4 juillet, ont indiqué jeudi les organisateurs.

Pour « la Covid-19 » aujourd’hui, « comme le VIH » hier, les « soldats de la première ligne sont les soignants » : « leur dignité, leur courage et leur dévotion méritent d’être salués une fois encore », peut-on lire dans un communiqué de Solidays, festival de musiques actuelles qui finance d’ordinaire des plans d’action de Solidarité Sida.

Une inscription en ligne

Le dimanche 4 juillet, l’hippodrome de Paris-Longchamp ouvrira donc ses portes « pour une 23e édition inattendue, gratuite et réservée aux femmes et aux hommes qui font vivre la santé », grâce « au soutien généreux de partenaires fidèles de Solidays ».

Une dizaine d’artistes – non dévoilés – seront à l’affiche. Pour participer à cette édition spéciale « Merci aux soignants », il faut s’inscrire en ligne à partir du 10 juin sur le site solidays.com, en fournissant des justificatifs. Un tirage au sort sera ensuite effectué. Les gagnants bénéficieront d’une invitation personnelle et non cessible, valable pour deux personnes.

Solidays avait annulé en février son festival prévu des 18 au 20 juin. C’est la deuxième année de suite qu’il annule en raison des contraintes sanitaires. En 2019, sur trois jours, Solidays avait rassemblé 228.000 spectateurs à l’hippodrome de Longchamp (ouest de Paris).