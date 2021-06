Le groupe Salut c'est cool en concert aux Eurockéennes en juillet 2019. — SEBASTIEN BOZON / AFP

« Elle a subi un viol. Et nous la soutenons ». Dans un message posté sur Facebook le 8 juin, deux membres de Salut c’est cool se sont exprimés sur les accusations de viol qui visent l'un des membres du groupe. « Il y a trois mois nous avons appris que James était accusé de viol. Il s’est exprimé à ce sujet sur un compte personnel », écrivent Martin Gugger et Louis Donnot. Ils font référence à un message posté par James Darle sur Instagram le week-end dernier, dans lequel il apporte sa version des faits sur ce « rapport sexuel [qu’il] a eu avec quelqu’un [qu’il] considère comme [son] amie il y a bientôt trois ans ».

« En janvier de cette année, elle a pris contact avec moi pour me dire que contrairement à mes souvenirs, ce rapport, qui était pour moi consenti, avait cessé de l’être pour elle à un moment donné sans que je ne le sache et qu’avec du recul elle estimait que je l’avais violée », poursuit-il. Plus loin, il « lui demande pardon » et explique avoir « pris conscience de ses erreurs ». Un message que condamne Martin Gugger et Louis Donnot : « Il nous semble indécent que seule la voix de James puisse exister, d’autant que le contenu de son message n’est aucunement approuvé par la victime ».

« Nous ne savons pas encore ce que salut c’est cool va devenir »

Dans la suite de leur post, les deux membres du groupe lui apportent leur soutien. « Nous tenons donc à porter sa parole qui est claire : elle a subi un viol. Et nous la soutenons. Et nous sommes de tout cœur avec elle et les autres victimes de viols et d’agressions sexuelles. Nous voulons l’aider – sans pour autant la nommer – car nous ne voulons pas qu’elle subisse davantage de violences, et aussi parce que c’est une amie et qu’elle a eu le courage de se confier à nous et de nous faire confiance », expliquent-ils, avant de partager quelques mots transmis par la victime.

A la fin de leurs messages, les deux membres du groupe précise que « James ne fait plus partie de Salut c’est cool. Après un tel incident, nous ne voulons plus être associés à lui ». Ils ajoutent que Martin a quant à lui « décidé de quitter le groupe. Il considère que Salut c’est cool portait des valeurs comme la liberté, le respect et le consentement et que le groupe n’est aujourd’hui plus en mesure de les défendre. »

« Nous ne savons pas encore ce que Salut c’est cool va devenir », ajoutent-ils, précisant avoir annulé toutes les dates de concerts de cet été.