JEUX VIDEO Dans une industrie en pleine (r)évolution, Xbox cherche à toucher de plus en plus de joueurs et joueuses, avec ses consoles mais pas seulement

La Xbox Series S cherche sa place dans votre salon, et face à ses concurrents PlayStation, Nintendo, PC, etc. — Xbox

Six mois après le lancement de la next gen, les Xbox Series X et S se vendent, moins bien que la PS5 mais pas de panique.

Cindy Walker, directrice marketing, revient sur la stratégie et l'écosystème Xbox, pour toucher de plus en plus de joueurs sur consoles et au-delà.

Xbox tiendra sa conférence E3 dimanche, une conférence commune avec l'éditeur Bethesda qu'elle vient de racheter.

Six mois après le lancement des nouvelles Xbox et PlayStation et alors que l'E3 2021 se tient (virtuellement) cette semaine, le timing est parfait pour faire un bilan, ou plutôt une étape, sur la next gen. Est-ce la dernière génération de consoles physiques ? D’autant que les manières de jouer se multiplient : streaming (Stadia, Shadow), abonnements (Uplay +, EA Pass), supports (mobile, Smart TV)… Xbox donnait l’impression de suivre ce mouvement avec le modèle Xbox Series S, le service Xbox Cloud Gaming, son abonnement Xbox Game Pass et même l’offre Xbox All Access.

Mais à regarder les chiffres de ventes de plus près, la console, la machine, semble encore avoir de beaux jours devant elle, avec plus de 8 millions de PS5 écoulées dans le monde (mieux que la PS4 en son même temps) et 6 millions de Xbox Series X et S (son meilleur lancement). Au premier trimestre 2021, il se vendait même deux fois plus de PS5 (2,83 millions) que de Xbox Series (1,31 million), toutes deux éclipsées par la Nintendo Switch (5,86 millions), dont une version pro ou premium devrait bientôt être annoncée.

Pour Cindy Walker, directrice marketing plateforme et console chez Xbox, « il n’a jamais été question de remplacer les consoles physiques, nous avons même deux modèles au lancement de cette génération. Il s’agit plutôt de satisfaire tous les joueurs du monde, tous les groupes de joueurs. Xbox a toujours investi autant dans le hardware que le software. Nous voulons toujours concevoir de super consoles, mais aussi mettre en avant l’expérience du joueur, avec plus de personnalisation, de connexion, de liberté. Cela peut sembler être notre priorité aujourd’hui avec le service d’abonnement Xbox Game Pass et le déploiement de Xbox Cloud Gaming, mais ce n’est pas une nouveauté, plus une évolution. »

« Tout se passe comme prévu », assure-t-on chez Xbox

Moins grande, moins chère mais aussi moins puissante et dépourvue de lecteur, la Xbox Series S est le symptôme, l’expression, de cette stratégie. Or, elle s’est vendue jusqu’à trois-quatre fois moins que la Xbox Series X. « Tout se passe comme prévu, commente Cindy Walker. Nous savions que la première année, les achats iraient vers les consoles premium, que ce serait les hardcore gamers. Mais nous ne voulions pas attendre trois ou quatre ans pour avoir une version slim, plus compacte et plus attractive, comme la Xbox One S à son époque. Nous voulions être prêts pour la seconde salve d’achats, voire créer un appel d’air, toucher un public plus casual, qui joue encore localement et non en streaming. » Xbox ne repousse d’ailleurs pas l’idée de sortir un nouveau modèle de Xbox Series, mais les modèles X et S garderont leurs rôles.

En fait, Xbox multiplie les manières de jouer, les cumule pourrait-on même dire, dans le but de toucher les 2 et bientôt 3 milliards joueurs potentiels dans le monde. « Si nous voulons les atteindre, ajoute la directrice marketing, cela veut dire parler aux joueurs PC, aux joueurs mobile, aux joueurs streaming… » C’est aussi pourquoi Xbox acquiert de nombreux studios, récemment Bethesda, comme autant de futures jeux exclusifs. « On parlait de contenu exclusif aux consoles Xbox avant, mais maintenant c’est plutôt exclusif au Xbox Game Pass. Sur Xbox donc, mais le pass peut être disponible ailleurs, sur d’autres appareils, sur d’autres consoles aussi. »

Le Xbox Game Pass sur Switch ou PlayStation ? « S’ils appellent, nous décrocherons le téléphone, assure Cindy Walker. Je ne suis pas au courant d’une telle conversation, si elle a déjà eu lieu, mais notre but est d’élargir notre communauté de joueurs au plus de personnes possible dans le monde. » La prochaine étape pourrait être évoquée, ou amorcée dimanche, lors de la sacro-sainte conférence Xbox à l'E3, un show Xbox + Bethesda.