VOUS TEMOIGNEZ Les restrictions sanitaires s’assouplissent à compter de mercredi, mais faire la fête ne sera toujours pas chose aisée. Et vous, comment avez-vous prévu de danser cet été ?

Festival Republic en non-distanciation sociale à Liverpool, le 2 mai 2021 — Paul ELLIS / AFP

Malgré l’assouplissement des règles sanitaires ce mercredi 9 juin, ce n’est pas ce mois-ci qu’on pourra se déhancher au petit bar du coin ou suer dans notre salle de concert préférée. Et la date de réouverture des boîtes de nuit reste toujours inconnue. Elles feront d’ailleurs l’objet d’un nouvel examen à la mi-juin afin de définir les conditions de réouverture. Jusqu’au 30 juin, les festivals ne peuvent, quant à eux, se dérouler qu’assis avec une jauge de 65 % et avec une limite de 5.000 personnes. Au-delà de 1000 personnes le pass sanitaire est également exigé. Toujours jusqu’au 30 juin, les rassemblements de plus 10 personnes dans l’espace public – hors visites guidées – sont interdits.

Dans ce contexte, comment se retrouver pour danser ? Est-ce que danser en discothèque, en concert, vous manque ? Où avez-vous prévu d’aller danser cet été ? Vous plierez-vous aux conditions d’accès des évènements festifs (pass sanitaire) pour retrouver « la vie d’avant » ? Quelles sont vos alternatives ? Est-ce qu’au contraire vous craignez de retourner dans les lieux festifs et le contact physique vous effraie ?