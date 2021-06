VOUS TEMOIGNEZ Vous avez 18 ans, vous avez le Pass Culture, et vous avez donc tout claqué en mangas ? Racontez-nous, et pour les autres, dites-nous aussi quels titres vous auriez achetés

Les libraires font face à un afflux de commandes de mangas avec le Pass Culture, devenu donc le Pass Manga — JOEL SAGET / AFP

« C’est de loin ce que les jeunes nous demandent le plus. » Depuis la mise en place du Pass Culture, et son enveloppe de 300 euros, les libraires connaissent un afflux d’amateurs de mangas, comme dans ce Cultura de Saint-Maur rapporte France Bleu Berry. Alors que les témoignages se multiplient sur les réseaux (« J’ai pu acheter 18 tomes de Berserk », « Je me suis réservé l’intégrale Demon Slayer »), le pass culture s’est trouvé un petit surnom : le Pass Manga.

« Pour avoir une petite idée de l’impact de la généralisation du Pass Culture sur les ventes de mangas, commente l’éditeur Serge Ewenczyk de Ça et là sur Facebook, regardez le top 40 des ventes de bandes dessinées chez les libraires généralistes indépendants sur les sept derniers jours. Il y a presque uniquement des mangas, ce qui est complètement inédit. » Une nouvelle preuve de la forme olympique du marché.

The Promised Neverland, One Piece, Jujutsu Kaisen, Mashle, Demon Slayer… Voici quelques-uns des titres qui ont eu la préférence des mangavores de 18 ans. Et vous ?

Dites-nous quel manga vous avez acheté avec les 300 euros du Pass Culture ? L’intégrale d’un classique, des tomes manquants, une nouvelle série ? Et si vous avez moins ou plus de 18 ans, n’hésitez pas à témoigner, à crier au scandale, car vous aussi, vous auriez tout claqué en mangas. Avec quels titres, et pourquoi Demon Slayer, le phénomène du moment avec la sortie du film. Racontez-nous vos Pass Manga, vrais ou rêvés, via le formulaire ci-dessous, merci !