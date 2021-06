Deux des membres de Måneskin lors de la finale de l'Eurovision 2021 — Peter Dejong/AP/SIPA

Après la polémique du sniff, voici venue celle du riff. Alors que les membres du groupe Måneskin pensaient pouvoir profiter sereinement de leur victoire à l’Eurovision, ce ne sera vraisemblablement pas pour tout de suite. Le soir même de la finale du show, le chanteur Damiano David était soupçonné d’avoir pris de la cocaïne mais avait levé les doutes deux jours plus tard grâce à un test négatif de dépistage de drogues. Cette fois-ci, c’est à sa musique que l’on s’attaque directement.

Dans l’émission RTL Boulevard diffusée aux Pays-Bas sur la chaîne RTL 4, un ancien membre du groupe The Vendettas a établi un lien entre Zitti E Buoni, le titre victorieux de l’Eurovision 2021, et la chanson You want it, you’ve got it enregistrée au début des années 1990. « Cela ressemble vraiment à notre chanson, a expliqué Joris Linssen. La question est maintenant de savoir s’il s’agit d’une coïncidence ou d’un plagiat. »

Un riff ordinaire ?

« Ces gars-là n’étaient pas nés à l’époque de notre groupe de rock, bien sûr. Mais pour le dire avec les propres mots de Måneskin : “Le rock and roll ne meurt jamais” », a ajouté le chanteur. Les Italiens se sont-ils vraiment inspirés du groupe néerlandais ? S’il y a bien quelques légères similitudes avec le riff joué durant les premières secondes de la chanson, il est plus difficile de trouver un lien entre les deux chansons par la suite.

Dans les commentaires postés sous la vidéo de You Want It, You’ve Got It sur YouTube, la majorité des internautes ne veut pas y croire. « C’est un riff de guitare de blues rock ordinaire utilisé dans des milliers de chansons différentes », note l’un d’eux. Faudrait-il alors y voir une recherche de publicité gratuite de la part de The Vendettas ? Certains s’interrogent. Les membres de Måneskin, quant à eux, n’ont pas réagi.