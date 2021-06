Barbara Pravi sur la scène de l'Eurovision, lors d'une répétition, le 19 mai 2021 à la Ahoy Rotterdam (Pays-Bas). — Dutch Press Photo/Cover Images/SIPA

Dans la nuit du 22 au 23 mai, à Rotterdam (Pays-Bas), Barbara Pravi s’est classée deuxième de l’Eurovision 2021 avec sa chanson Voilà.

Lors de la semaine écoulée, Voilà s’est glissée dans le classement des meilleures ventes de singles dans plusieurs pays, dont les Pays-Bas, la Finlande ou la Suède.

Sur la chaîne YouTube officielle de l’Eurovision, la performance de la Française lors de la finale a accumulé quelque 10 millions de vues en une semaine.

Voilà, ce n’est pas fini. Depuis qu’elle a décroché la deuxième place de l’Eurovision, dans la nuit du 22 au 23 mai, Barbara Pravi continue de rayonner à l’international.

La chanteuse française avait reçu des points des publics des trente-huit pays – autres que la France – participant au concours. Ce plébiscite s’est confirmé dans la foulée du côté des ventes. Voilà fut ainsi le deuxième morceau le plus acheté sur iTunes en Espagne, le cinquième au Portugal ou le septième en Norvège, entre autres exemples relayés par nos confrères de chartsinfrance.

Depuis plus d’une semaine, la chanson figure aussi à la septième place du Viral 50 de Spotify, un classement mesurant le succès d’un morceau en intégrant différents critères dont les partages sur les réseaux sociaux.

Dans le Top 10 finlandais

En fin de semaine dernière, les charts officiels, intégrant écoutes en streaming sur les différentes plateformes, achats dématérialisés et en supports physiques, ont été publiés. Une recension effectuée par le site Wiwibloggs montre que Voilà s’est fait une place dans plusieurs Top 50.

En Belgique, elle figure à la 36e position de l’Ultratop flamand et à la 34e position de son équivalent wallon. En Suède, Norvège, Suisse et Irlande, elle est respectivement 18e, 19e, 24e et 40e. Au Royaume-Uni, le morceau émarge à la 62e position, ce qui est loin d’être une contre performance sur ce marché extrêmement disputé où rares sont les chansons françaises et francophones à se tailler la part du lion.

Si, en France, Voilà est 24e des ventes de singles lors de la semaine écoulée – soulignons cependant que le titre est disponible depuis l’automne dernier –, la ballade de Barbara Pravi s’est retrouvée à la dixième place du top finlandais et, surtout, à la troisième place du top néerlandais.

Près de 11 millions de vues sur YouTube pour sa prestation en finale

Preuve également que la prestation de Barbara Pravi à l’Eurovision a fortement marqué les esprits : la vidéo de sa performance en finale comptabilise ce lundi plus de 10.8 millions de vues. Sur l’ensemble des finalistes, seuls les gagnants, les Italiens de Maneskin (plus de 43 millions de vues) et les Ukrainiens de Go_A (plus de 11.3 millions de vues) font mieux. La quatrième de ce classement, Efendi, représentante de l’Azerbaïdjan, n’en est « que » à 4.4 millions de vues.

Par ailleurs, selon nos informations, la vidéo du passage de Barbara Pravi, fin janvier, dans l’émission de sélection pour le concours sur France 2, a engrangé plus d’un million de vues supplémentaires entre le 23 et le 30 mai sur la chaîne Eurovision France, liée à France Télévisions. Au total, cette séquence a été visionnée plus de 4.7 millions de fois. Presque la moitié (46 %) de ces visionnages sont réalisés à l’international – notamment en Espagne, en Belgique, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas.