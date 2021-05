183 millions de téléspectateurs ont regardé le concours de l'Eurovision cette année. — Peter Dejong/AP/SIPA

Une belle année pour l'Eurovision. Le plus grand spectacle musical en direct au monde selon les promoteurs de l’événement, a attiré 183 millions de téléspectateurs et a été plébiscité par les jeunes. Le taux d’audience dans les 36 pays ayant diffusé la finale du 22 mai à Rotterdam, qui a couronné les rockers italiens du groupe Måneskin, a atteint 40,5 % soit 4 points de plus que lors de la précédente édition en 2019, a précisé un communiqué de l’Union européenne de Radio-Télévision qui organise le concours.

Et la progression parmi les jeunes de 15 à 24 ans a bondi de 7 points de pourcentage à 52,8 %. La chaîne YouTube de l’événement a enregistré 50,6 millions de spectateurs uniques dans 234 pays dont 71 % de 18-34 ans.

99 % des téléspectateurs islandais devant le concours

« L’immense succès de Måneskin et de tant d’autres chansons de cette année démontrent que l’impact du concours de l’Eurovision est plus fort que jamais, même dans sa 65e année », a déclaré Martin Osterdahl, le superviseur exécutif de l’événement qui a érigé le kitsch en art.

En Italie, le pays des vainqueurs Måneskin, la finale du concours a fait sa plus belle audience depuis 2011. Aux Pays Bas, ce sont 78,5 % des téléspectateurs qui avaient les yeux rivés sur le spectacle. Mais c’est loin de l’Islande, qui a encore une fois prouvé son amour pour ce spectacle : 99,9 % des téléspectateurs islandais étaient branchés sur le concours le 22 mai.